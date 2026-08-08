Bronzéremmel zárta a párizsi úszó Eb nyílt vízi versenyeit a magyar válogatott: a Fábián Bettina, Mihályvári-Farkas Viktória, Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid alkotta, címvédő négyes szinte végig a harmadik helyen haladt a 4×1500 méteres vegyes váltóban, és végül ebben a pozícióban is ért célba. A magyarok ezzel tökéletes éremmérleggel búcsúztak a Szajnától, hiszen mind a hét nyílt vízi versenyszámban dobogóra állhatott magyar úszó. Betlehem Dávid három egyéni érmet – egy aranyat és két ezüstöt –, Mihályvári-Farkas Viktória két ezüstöt, Fábián Bettina pedig egy ezüstöt szerzett, mielőtt a váltó bronza feltette a pontot a remek magyar szereplésre. A verseny után a négyes tagjai egyenként értékelték a megszerzett bronzéremért folyó küzdelmet.

Bronzérmes a magyar vegyes váltó az úszó Eb-n: Rasovszky Kristóf, Mihályvári-Farkas Viktória, Fábián Bettina és Betlehem Dávid Fotó: FRANCOIS-XAVIER MARIT / AFP

Titkon aranyat reméltek a magyar váltó tagjai az úszó Eb-n

A testem nem reagált arra, amit a fejem akart. Valahol szerencsétlenség volt, hogy az olasz nem maradt a német lábvizén, így egy kis hátrányból kaptam meg a váltót. Megpróbáltam Greggel menni, visszahozni Florit, de mire tényleg odaértünk, addigra én már teljesen elpusztultam. Kemény verseny volt, örülök, hogy meglett az érem. Titkon az aranyat akartuk, de a bronznak is örülünk

– nyilatkozta a verseny végén Betlehem Dávid.

Természetesen a társai is remek úszáson vannak túl. Fábián Bettina annak különösen örült, hogy az erős mezőnyben az első kettő között tudta átadni a váltót társának.

Elég nagy verekedés volt, minden irányból kaptam és adtam a pofonokat. Hát igen, ez szokott lenni az első úszóknál, de örülök, hogy így, az élmezőnyben át tudtam adni.

Fábián Bettina után Mihályvári-Farkas Viktória következett, akinek szintén keményen meg kellett küzdenie azért, hogy tartsa a lépést az élmezőnnyel.

Nekem azért elég nehéz volt, én inkább a lassan gyorsuló típus vagyok. Betti egyébként nagyon-nagyon jó helyen adta át a váltót, csak sajnos az elején összekerültem a francia úszóval. Ez egy kicsit visszaütött a végén, mert ott az elején izmoznom kellett, utána pedig utol kellett érnem a német és az olasz váltót. De szerintem mindenki nagyon jól úszott, és nagyon büszkék lehetünk magunkra. Mindenki kitette, amit tudott, és szerintem ez egy nagyon-nagyon szép bronzérem.

Végül az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf értékelte a versenyt, aki ezzel megszerezte első érmét a 2026-os úszó Európa-bajnokságon.