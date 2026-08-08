Eddig kifejezetten sikeresen szerepelnek a magyarok a 2026-os párizsi úszó Eb nyíltvízi versenyeiben. Fábián Bettina ezüstérmet szerzett a női 3 kilométeres kieséses számban, míg Mihályvári-Farkas Viktória kedden a 10 kilométeres olimpiai távon, majd szerdán 5 kilométeren is másodikként ért célba. A magyar csapat legeredményesebb versenyzője eddig Betlehem Dávid, aki 10 és 5 kilométeren egyaránt ezüstérmet szerzett, a 3 kilométeres kieséses versenyben pedig aranyérmet ünnepelhetett. A négyesből egyedül Rasovszky Kristóf maradt eddig érem nélkül ezen az Európa-bajnokságon. Most Fábián, Mihályvári-Farkas, Betlehem és Rasovszky ismét a Szajnába ugrott, ezúttal azért, hogy a vegyes váltóban gyarapítsa a magyar küldöttség éremtermését.

A párizsi úszó Eb-n Rasovszky Kristóf (balra) , Mihályvári-Farkas Viktória, Fábián Bettina (középen, fehér felsőben) és Betlehem Dávid alkotta a magyar csapatot Fotó: FRANCOIS-XAVIER MARIT / AFP

Úszó Eb: bronzérmes a vegyes váltó!

Elsőként Fábián Bettina ugrott a Szajnába, és remekül tartotta magát: az első ellenőrző pontnál a második helyen haladt. Igaz, a magyar úszót csak a török váltó férfi versenyzője előzte meg, így a női indulók között Fábián vezette a mezőnyt. A váltás remekül sikerült, Mihályvári-Farkas Viktória a második helyen ugrott a vízbe, és már az első métereken óriási tempóra kapcsolt. Német és olasz riválisai azonban azonnal reagáltak, így egyre szorosabbá vált a küzdelem. Az utolsó méterekre hatalmas csata alakult ki, Mihályvári-Farkas szinte egy vonalban úszott vetélytársaival, végül a harmadik helyen adta át a váltót Rasovszky Kristófnak. Az olimpiai bajnok magyar úszó remekül tartotta magát az élmezőnyben, hosszú karcsapásokkal haladt előre, zöld sapkája pedig már-már a második helyen bukkant fel a mezőnyben. Ezt a pozíciót a hajrában is sikerült megtartania, így a második helyen adta át a stafétát az utolsó körre Betlehem Dávidnak. A friss Európa-bajnok magyar úszó azonnal teljes gőzre kapcsolt, hogy utolérje német riválisát, Florian Wellbrockot, aki valamivel visszafogottabb tempóban kezdte meg az első métereket. A forduló után azonban Betlehem Dávid még magasabb fokozatba kapcsolt, és szinte egy vonalban úszott riválisaival.