Ezüstérmet nyert a Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Késely Ajna és Ugrai Panna alkotta női 4×200 méteres gyorsváltó az úszó Európa-bajnokságon. A párizsi torna medencés versenyszámai hétfőn délelőtt kezdődtek meg, és a magyar csapat éremesélyesként jutott az esti döntőbe, ahol aztán a második helyen értek célba.

Késely Ajna a női 4×200 méteres gyorsváltó tagjaként ezüstérmet nyert az úszó Európa-bajnokságon

Fotó: Luo Yuan Xinhua / eyevine / eyevine

Magyar ezüstérem az úszó Európa-bajnokságon

A női 4×200 méteres gyorsváltó a harmadik legjobb idővel jutott be a döntőbe a párizsi Eb-n. Elsőként ezúttal Pádár Nikolett ugrott vízbe – helyet cserélve Ugrai Pannával –, és javítva saját délelőtti részidején a második helyen adta át a stafétát Ábrahám Minnának, aki 1:57.22-es idejével a magyar csapatból a leggyorsabb volt. Késely Ajna ugyan előkelő helyen vette át a váltást, a németek és az oroszok is megelőzték a mieinket, a 24 éves úszó viszont óriásit hajrázva végül a harmadik helyen adta át a stafétát Ugrai Pannának, aki aztán tovább javítva a második helyen hozta be a váltót a britek mögött.

A magyar csapat ezüstérmes ideje (7:49.09) mindössze négyszázad másodperccel volt jobb a bronzérmes oroszokétól, és ötszázaddal a végül negyedik helyen célba ért németekétől.

Késely Ajna elsírta magát

Próbáltam minél jobban ragadni az angol és az orosz lányra, jól sikerült, mindenki nagyon szépen úszott. Örülök, hogy megint ott vagyunk a dobógón

– fogalmazott a döntő után Pádár Nikolett. Ábrahám Minna hozzátette, mindvégig az járt a fejükben, hogy egymásért és a csapatért mindent meg kell tenniük.

Nagyon hálás vagyok, Minnával egy nehéz időszakon mentünk keresztül, mind testileg, mind mentálisan

– nyilatkozta könnyek közt az M4 Sport kamerája előtt Késely Ajna, aki köszönetet mondott a társainak és az edzőinek. Ugrai Panna pedig úgy fogalmazott, azt az "utasítást" kapta a finálé előtt, hogy mindegy hogyan, de dobogós helyre kell behozni a csapatot, ez pedig szerencsére sikerült.