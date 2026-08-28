Hónapok óta súlyos betegséggel küzd Zsiga Gyula. A legendás edzőt, aki 1999-ben Bajnokok Ligáját nyert a Dunaferr női csapatával, hasnyálmirigyrákkal diagnosztizálták. A kiváló szakember hamarosan sebészeti konzultáción vesz részt, ahol a műtéti beavatkozásáról döntenek.

Zsiga Gyula súlyos betegséggel küzd Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Anikó

A 66 éves szakember a Facebook oldalán egy kórházi fotóval üzent, azt írta, egyelőre nem a végső választ várja, annak örül, hogy van egy újabb esély, amiért érdemes tovább menni.

Zsiga Gyula nem érzi magát betegnek

"Most egy újabb fontos mérföldkőhöz érkeztem. Hamarosan sebészeti konzultációra kerül sor, ahol eldőlhet, hogy egyáltalán lehetőségem van-e műtéti beavatkozásra. A hasnyálmirigy-daganat esetében már önmagában az is nagyon nagy lépés és reményt adó lehetőség, hogy eljutottam idáig. Még semmi sem biztos, de számomra már az is sokat jelent, hogy megnyílt előttem ennek a lehetősége. Egyelőre nem a végső választ várom, hanem örülök annak, hogy van egy újabb esély, amiért érdemes tovább menni."

Szeretem az életem. A munkámat nem tehernek tekintem, hanem örömmel végzem – és közben boldog vagyok.

A családom a legnagyobb erőforrásom, az otthonom pedig a mosolygós helyem. Nem érzem magam betegnek. Hiszem, hogy a nehezebb időszakok is valamiért érkeznek: a sors vagy a véletlen új irányt mutat, vagy idővel mindent a helyére tesz. Én pedig megyek tovább – életkedvvel, optimizmussal és hálával" - írta a szakember.

Zsiga Gyula júniusban arról üzent, hogy biztató híreket kapott a vizsgálatai után. A sikeres tréner a kézilabda Bajnokok Ligája-győzelem mellett, szintén a Dunaferrel EHF-kupa-győztes (1998), európai Szuperkupa-győztes (1999), magyar bajnok (1998, 1999), és Magyar Kupa-győztes (1998, 1999) volt.