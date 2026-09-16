A Szeged lendületesen kezdte a dániai Bajnokok Ligája-meccset, Marin Jelinic vezérletével 4–2-re is vezetett, ám a hazaiak gyorsan fordítottak. A mérkőzés ezután végig szoros maradt: hol a GOG, hol a Szeged került előnybe, a félidőben azonban a dánok vezettek 18–17-re.

A Szeged drámai végjátékban szenvedett vereséget a Bajnokok Ligája csoportkörben

Fotó: GOG

A második játékrész elején a GOG háromgólos előnyt épített ki, a szegediek azonban folyamatosan kapaszkodtak. Rosta Miklós különösen fontos pillanatokban talált be, Sebastian Frimmel pedig megszerezte 250. Bajnokok Ligája-gólját szegedi mezben. Tíz perccel a vége előtt még 30–29 állt az eredményjelzőn, az 55. percben pedig Rosta egyenlített 32–32-re.

​A Szeged drámai végjátékban szenvedett vereséget a Bajnokok Ligája csoportkörben

A hajrában mindkét együttes előtt adódtak lehetőségek, végül azonban a GOG tudott pontosabb lenni. Pellas találata után 34–32-re megléptek a hazaiak, Rosta ismét szépített, majd Borut Mackovsek 35 másodperccel a vége előtt 35–34-re módosította az állást. Tíz másodperccel a lefújás előtt Jelinic piros lapot kapott, a megítélt büntetőt a dánok értékesítették, így alakult ki a 36–34-es végeredmény.

A Tisza-partiak végig harcban voltak a pontszerzésért, de a kiélezett végjátékot a GOG bírta jobban.

Rosta hét, Jelinic és Szilágyi öt-öt találattal, Mikler Roland három, Nikola Portner négy védéssel zárt. A túloldalon Mittún és Manuel Zehnder tíz-tíz góllal, Kevin Möller 11 védéssel vette ki részét a sikerből.

A két csapat ötödik találkozóján két szegedi győzelem mellett harmadszor nyert a GOG.

Bajnokok Ligája, első csoportkör, 2. forduló, D csoport:

GOG (dán) - OTP Bank-Pick Szeged 36-34 (18-17)

lövések/gólok: 47/36, illetve 48/34

gólok hétméteresből: 6/6, illetve 4/2

kiállítások: 12, illetve 8 perc

Az egy győzelemmel és egy vereséggel álló szegediek a következő fordulóban a portugál Sporting csapatát fogadják.

Az A csoport második fordulójában a One Veszprém HC 35-29-re nyert a német Füchse Berlin vendégeként. A magyar csapat ezzel a második meccsét is megnyerte a csoportkörben, a harmadik fordulóban pedig a szerb Partizan otthonában lép pályára.