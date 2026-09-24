Először szerepel édesanyaként a magyar női kézilabda-válogatott edzőtáborában Böde-Bíró Blanka, és nem egyedül érkezett. A Böde Dániel labdarúgótól tavaly született kisfia, Dávid is vele tartott. Sőt, az egyéves kisfiú külön szobát kapott.

Böde Dániel és Böde-Bíró Blanka kisfia is ott van a magyar női kézilabda-válogatott edzőtáborában

Fotó: Böde -Bíró Blanka/Instagram

Magyarország–Norvégia (Eurokupa)

szombat, 13.15, tv. M4 Sport+

Böde-Bíró Blanka a válogatottba is visszatért

Böde-Bíró Blanka legutóbb 2024 decemberében szerepelt a magyar válogatottban, mielőtt várandóssága miatt átmenetileg visszavonult a kézilabdától. A Ferencváros kapusa tavaly júliusban adott életet a Paks labdarúgójával, Böde Dániellel közös kisfiának, Böde Dávid Istvánnak. Decemberben pedig újra edzésbe állt, sőt, idén januárban már pályára is lépett klubcsapatában. Nemzeti színekben most szombaton, az Eurokupa bukaresti elődöntőjében térhet vissza.

A 32 éves kapus ugyanis ott van a válogatott vecsési edzőtáborában, ahová egyéves gyermekével együtt érkezett.

Kisfiával együtt edzőtáborozik

Szerettem volna, hogy amíg legalább Magyarországon tartózkodunk az edzőtáborok során, akkor tudjon velem lenni

– nyilatkozta az M4 Sportnak Böde-Bíró Blanka, aki nagyon hálás, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség partner volt ebben.

A válogatott kapusa Hársfalvi Júliával került egy szobába az edzőtáborban, de a kis Dávid a nagymamájával – Böde-Bíró Blanka édesanyjával – a szomszéd szobában lakik.

A 32 éves kapus azért is szerette volna, hogy a szabadidejében együtt tudjon lenni kisfiával, mert a Fradi idegenbeli Bajnokok Ligája-mérkőzései miatt így is elég sokat elvesz a kézilabda az együtt töltött idejükből.