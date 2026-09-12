A Fradi már a mérkőzés elején jelezte, hogy nem szeretne izgalmas találkozót. Böde-Bíró védéseinek és Simon góljainak köszönhetően gyorsan 6-3-as előnyre tett szert, amelyet a szünetig 21-12-re növelt. A fordulás után tovább nőtt a különbség, a 42. percre már 31-16 állt az eredményjelzőn.

A Fradi női kézilabdacsapata magabiztos győzelmet aratott a kézilabda BL-ben

Fotó: fradi.hu

A Ferencváros végül a 40. gólig jutott. A mezőny legeredményesebbje Elizabeth Omoregie volt, aki hét alkalommal talált be.

Bajnokok Ligája, 2. forduló, A csoport:

FTC-Toyota Kovács - Krim Mercator Ljubljana (szlovén) 40-29 (21-12)

lövések/gólok: 60/40, illetve 50/29

gólok hétméteresből: 2/2, illetve 5/4

kiállítások: 6, illetve 4 perc

A Fradi és az ETO is magabiztos győzelmet aratott a BL-ben

A Győr számára nehezebben indult a mérkőzés, ráadásul több kulcsjátékosa is hiányzott, a dánok pedig mindössze kilenc mezőnyjátékossal érkeztek. A tizedik percben még csak 3-2-re vezetett az ETO, ezt követően azonban egy 7-0-s rohammal alapozta meg sikerét. A félidőben 18-10 volt az állás. A második játékrészben a Nyköbing 27-22-re felzárkózott, de a győriek újabb 7-0-s sorozattal lezárták a találkozót. Emilie Hovden 11 góllal, Hatadou Sako 12 védéssel járult hozzá a sikerhez.

Bajnokok Ligája, 2. forduló, B csoport:

Győri Audi ETO KC-Nyköbing Falster (dán) 35-25 (18-10)

lövések/gólok: 57/35, illetve 44/25

gólok hétméteresből: 5/4, illetve 3/2

kiállítások: 4, illetve 2 perc

Mindkét magyar együttes hibátlan mérleggel várja a folytatást. A jövő hétvégén Norvégiában következik újabb feladat: az ETO a Storhamar, a Ferencváros pedig a Sola HK vendége lesz.