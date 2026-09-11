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Beázott a Magvassy-csarnok. A 27. percben félbe kellett szakítani az ETO-Fradi férfi kézilabda-mérkőzést – aminek további sorsáról a Magyar Kézilabda Szövetség dönt majd.

A pálya alkalmatlansága miatt félbeszakadt a Fradi férfi kézilabda-csapatának mérkőzése Győrben. A Magvassy-csarnok elkezdett beázni, így a csapatok csak bő 26 percet játszottak a péntek esti bajnokin.

ETO-Fradi férfi kézilabda-mérkőzés
A Magvassy-csarnok beázása miatt félbe kellett szakítani az ETO-Fradi férfi kézilabda-mérkőzést
Fotó: fradi.hu

Félbeszakadt az ETO-Fradi férfi kézilabda-mérkőzés

A Ferencváros kicsit lassan vette fel a ritmus az ETO otthonában – amelynek keretét Füzi Dániel, Győri Kristóf, Győri Mátyás és Borbély Ádám személyében négy olyan játékos is erősíti, akik az előző évadban még a Fradiban játszottak. Igaz, utóbbi sérülés miatt nem léphetett pályára.

A győriek már 4-1-re is vezettek, de az FTC 5-5-re egyenlített és egy ideig tartotta a lépést a hazaiakkal. Az ETO már 17-12-re elhúzott, amikor a 27. percben nem várt fordulatot vettek az események – számolt be róla a fradi.hu.

Elkezdett beázni a Magvassy-csarnok, így a pálya alkalmatlansága miatt félbeszakadt az összecsapás.

A klub tájékoztatása szerint a Magyar Kézilabda Szövetség dönt majd a mérkőzés további sorsáról.

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