A Buducsnoszt 29–20-as és a Krim Ljubljana 40–29-es legyőzése után Norvégiában folytatta Bajnokok Ligája-szereplését a Fradi. Jesper Jensen már a találkozó előtt figyelmeztetett arra, hogy a Sola az első két fordulóban mutatott teljesítménye alapján sokat fejlődött az előző idényhez képest, amikor a Ferencváros mindkét egymás elleni mérkőzésen csak komoly küzdelem árán tudott nyerni.

A Fradi harmadszor is nyerni tudott a Bajnokok Ligájában

Fotó: fradi.hu

Jó Fradi-kezdés

A magyar csapat jól kezdett, megszerezte a mérkőzés első két gólját, de a hazaiak nem hagyták leszakítani magukat. Az első percek után Simon Petra két találatával próbált ellépni a Fradi, a Sola azonban ismét felzárkózott, majd 10–10-re egyenlített. A szünetre végül kétgólos ferencvárosi előnnyel vonultak a csapatok.

A fordulás után sem tudta végleg lerázni ellenfelét a Ferencváros. Camilla Herrem góljával a 37. percben 15–14-re már a Sola vezetett, ez volt a norvég együttes első előnye a mérkőzésen. A két csapat 18–18-ig fej fej mellett haladt, ekkor azonban magasabb fokozatba kapcsolt Jensen együttese.

A Fradi 6–2-es sorozatot produkált, Emily Vogel 51. percben szerzett góljával pedig 24–20-ra alakult az állás, ami addig a mérkőzés legnagyobb különbsége volt. A hajrában Anna Kristensen több fontos védéssel segített megakadályozni a Sola újabb felzárkózását, így a Ferencváros végül 28–25-re megnyerte a mérkőzést.

Az FTC ezzel három forduló után továbbra is hibátlan a Bajnokok Ligájában. A válogatott szünetet követően kemény erőpróba vár a zöld-fehérekre: a szeptember 30-i, Kisvárda elleni bajnoki után október 3-án a CSM Bucuresti érkezik Érdre.