Örömhírt jelentett be a magyar válogatott kosárlabdázó, Gereben Lívia és párja, a Konyhafőnök című tévéműsor korábbi győztese. A 27 éves sportoló – aki legyőzte a leukémiát – gyermeket vár Pásztori Istvántól.

Gereben Lívia válogatott kosárlabdázó első gyermekével várandós

Fotó: Mediaworks

Gyermeket vár Gereben Lívia

Gereben Lívia már 14 évesen a magyar kosárlabda-válogatott tagja volt, de 19 évesen akut leukémiát diagnosztizáltak nála. Bár eleinte teljesen legyengült, trombózis, légzési nehézségek, pajzsmirigy problémák súlyosbították az állapotát, és őssejt-átültetésre is szükséges volt, végül sikeresen megküzdött a betegséggel – és ma már teljesen gyógyultnak tekinthető. A 27 éves kosárlabdázó jelenleg az erdélyi Sepsi-SC csapatkapitánya, és teljes életet él párjával, a Konyhafőnök korábbi győztesével, Pásztori Istvánnal – akinek idén a boldogító igent is kimondta. A házaspár pedig hamarosan szülői örömök elé néz.

Csodák igenis léteznek, alig várjuk, hogy találkozzunk veled

– jelentette be az örömhírt az Instagram-oldalán Gereben Lívia és Pásztori István.

A bejegyzést elárasztották a gratulációk, még a népszerű rapper, Széki Attila "Curtis" felesége, Barnai Judit kosárlabdázó is megjelent a bejelentés alatt.

Gratulálok nagyon

– üzente Gereben Líviáéknak Barnai Judit.