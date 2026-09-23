Hosszan tartó, súlyos betegség után, életének 51. évében elhunyt Konkoly Tamás, a győri kézilabdázás ismert alakja. A szakember betegségéről nyár elején érkeztek az első hírek, a kézilabdás körökben csak „Konki” néven ismert és szeretett sportemberért akkor széles körű összefogás indult. Konkoly Tamás korábban maga is kézilabdázott, később pedig az ETO utánpótlásában dolgozott, ahol számos fiatal tehetség ismerkedett meg az irányítása alatt a sportág alapjaival.

Elhunyt Konkoly Tamás Fotó: ETO

Elhunyt Konkoly Tamás

Konkoly Tamás 2026 júniusában beszélt nyilvánosan arról, hogy súlyos betegséggel küzd. Akkor arról számolt be, hogy állapotának javítása érdekében különböző kezelésekre és terápiákra van szüksége, amelyek finanszírozása jelentős terhet jelentett családjának. Helyzete nagy visszhangot váltott ki a győri és a magyar kézilabdás közösségben. Klubok, korábbi sporttársak, ismerősök és szurkolók is összefogtak érte, a támogatásban pedig a győri kézilabdás közösség több szereplője is részt vett.