Az elmúlt négy világbajnokságon aranyérmes és 33 meccses győzelmi sorozattal büszkélkedő amerikaiak elleni negyeddöntő a várakozásoknak megfelelően alakult. A tengerentúli csapat gyorsan elhúzott, és gyakorlatilag már az első negyedben eldöntötte a meccset, hiszen tíz perc után 36-12-re vezetett a kosárlabda-vb-n a magyar válogatott ellen.

Az amerikaiak sima sikert arattak a magyar csapat ellen a kosárlabda-vb-n Fotó: RONNY HARTMANN / AFP

A második negyed sokkal jobban sikerült, habár az amerikaiak növelték az előnyt, Völgyi Péter együttese ebben a tíz percben mindössze öt pontos különbséggel (23-18) maradt alul. A nagyszünetben 59-30-ra vezetett az amerikai csapat. A harmadik tíz percben tovább nyílt az olló, az amerikai csapat nagyobb tempót diktált, és 93-47-re elhúzott, vagyis 46 pontos előnnyel várta a záró menetet.

A vb-címvédő az utolsó negyedben már 50 pontos különbséget ért el, ezt tartani tudta, és végül 108-56-ra győzött.

A magyar válogatott a legjobb nyolc között fejezte be a világbajnoki szereplését.

Nem játszanak helyosztókat a kosárlabda-vb-n

A magyar csapat öt meccset játszott a vb-n, legyőzte Nigériát, Dél-Koreát és Japánt, vereséget szenvedett a franciáktól és az amerikaiaktól. Mivel nincsenek helyosztók, a negyeddöntőben búcsúzó négy csapat végső helyezését (5., 6., 7. és 8. hely) a FIBA a torna addigi összesített statisztikái és eredményei alapján határozza meg.