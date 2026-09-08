A női kosárlabda-világbajnokság kedd esti nyolcaddöntőjében a magyar válogatott 84–63-ra legyőzte a japán csapatot. A magyar kosárválogatott negyeddöntős ellenfele a címvédő amerikai csapat lesz, amely a legutóbbi négy világbajnokságot egyaránt megnyerte.
A magyar kosárválogatott negyeddöntős ellenfele a címvédő amerikai csapat lesz, amely a legutóbbi négy világbajnokságot egyaránt megnyerte.
A magyar válogatott legeredményesebb játékosa a 23 pontig jutó Lelik Réka volt, mellette Takács-Kiss Virág 17, Studer Ágnes 11, Juhász Dorka pedig 10 pontig jutott.
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