A magyar kosárválogatott negyeddöntős ellenfele a címvédő amerikai csapat lesz, amely a legutóbbi négy világbajnokságot egyaránt megnyerte.

A női kosárválogatott remek játékkal jutott be a legjobb nyolc közé

Fotó: fiba.com

A magyar válogatott legeredményesebb játékosa a 23 pontig jutó Lelik Réka volt, mellette Takács-Kiss Virág 17, Studer Ágnes 11, Juhász Dorka pedig 10 pontig jutott.

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