Negyven év után jutott ismét világbajnoki negyeddöntőbe a magyar női kosárlabda-válogatott, amelynek berlini menetelését végül a sportág legnagyobb hatalma állította meg. Az Egyesült Államok már az első negyedet 36–12-re nyerte, végül pedig 108–56-os győzelemmel jutott tovább a legjobb négy közé.
A magyar csapat legeredményesebb játékosa Lelik Réka volt 12 ponttal, ám a lefújás után nem próbálta szépíteni a történteket.
Lelik Réka: Összecsináltuk magunkat az elején
A magyar válogatott már a mérkőzés elején nagyobb hátrányba került – Lelik úgy érezte, ebben nemcsak az amerikaiak ereje, hanem az is szerepet játszott, hogy a mieink túlságosan megilletődötten kezdték a találkozót.
Nagyon sajnálom, hogy így összecsináltuk magunkat az elején, semmi olyat nem csináltak, amitől meg kellett ijednünk
– fogalmazott rendkívül őszintén Lelik a súlyos vereség után az M4 Sportnak.
A különbség valóban nagyon gyorsan kialakult, a második negyedben viszont már sokkal bátrabban kosárlabdázott a magyar együttes, és azt a tíz percet mindössze öt ponttal veszítette el. Addigra azonban a címvédő olyan jelentős előnyt épített ki, amelyet már nem lehetett ledolgozni.
A 108–56-os vereség ugyanakkor nem írhatja felül azt, amit a magyar csapat Berlinben elért. A válogatott Franciaország elleni vereséggel kezdett, majd legyőzte Nigériát és Dél-Koreát, a negyeddöntőbe jutásért pedig 84–63-ra verte Japánt. Ezzel negyven év után került ismét a világ nyolc legjobb női kosárlabda-válogatottja közé.
Völgyi Péter: Még sok ilyen tornán szeretnénk részt venni
Völgyi Péter szövetségi kapitány szintén úgy látta, már az első negyedben eldőlt a találkozó. A szakember szerint a magyarok túl sok tiszta dobóhelyzetet hagytak kihasználatlanul, miközben a túloldalon könnyű kosarakat engedtek az amerikaiaknak.
„A mai meccsről szólva elmondhatjuk, hogy rengeteg üres dobást hibáztunk, nem tudtunk lendületbe jönni, miközben könnyű kosarakat engedélyeztünk a túloldalon. A mérkőzés sajnos már az első negyedben eldőlt, természetesen nem így akartuk befejezni a vb-t” – értékelt Völgyi.
A szakember külön köszönetet mondott a magyar szurkolóknak, akik az egész világbajnokság alatt nagy számban támogatták a csapatot.
„Ebben a csapatban nagy fejlődési lehetőség van. Egyértelműen az a célunk, hogy ott legyünk a nagy tornákon, mert igazi nemzetközi rutint csak ezeken lehet szerezni” – jelentette ki a szövetségi kapitány.
Károlyi Andrea szerint Európában kell továbblépni
A magyar csapat világbajnoki szereplését a helyszínen követte Károlyi Andrea is. A 150-szeres válogatott korábbi játékos hatalmas eredménynek tartja a negyeddöntőt, ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a sikert megfelelően kell értékelni.
Károlyi szerint a következő valódi fokmérőt az Európa-bajnoki selejtezők jelentik majd. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a magyar válogatott Berlinben európai riválist nem tudott legyőzni, miközben a franciák teljesen más szintet képviseltek.
„Tény, hogy a zseniális franciák külön kategóriát képviselnek, és külön balszerencse, hogy összefutottunk a vb várható döntőseivel” – elemezte a helyzetet.
Az egykori klasszis szerint a játékosok számára örök emlék marad a berlini szereplés, a fejlődéshez azonban a legerősebb riválisok ellen is versenyképesebbé kell válni.
„A nálunk sokkal jobb ellenfelekkel szemben kell előre lépnünk” – fogalmazott Károlyi, aki egy kis plusz vagányságot is hiányolt a magyar csapat játékából.
Ennek példájaként Josepovits és az amerikai Kiki Iriafen egyik jelenetét emelte ki. A magyar játékos fel akarta segíteni a földről ellenfelét, aki elfordult tőle, ez pedig láthatóan felpaprikázta Josepovitsot.
Ezt a csibészséget picit hiányoltam tőlünk, hogy a játékosok odaállnak az ellenfélhez, csípnek-harapnak, persze addig az irritáló önbizalomig azért nem kell eljutni, ami az amerikaiakra jellemző
– mondta Károlyi.
A magyar női kosárlabda-válogatott történelmi szereplése
A magyar válogatott így is történelmi szereplést tudhat maga mögött. Völgyi Péter együttese 28 év után tért vissza a világbajnokságra, negyven év után került ismét a negyeddöntőbe, és végül a nyolcadik helyen zárta a berlini tornát. A negyeddöntőben búcsúzó csapatok nem játszanak helyosztót, a végső sorrendet a FIBA szabályai alapján állapítják meg.
Nemzeti együttesünk ezzel megismételte az 1986-os nyolcadik helyezését. Korábban 1957-ben ötödik, 1959-ben hetedik, 1975-ben kilencedik, 1998-ban pedig tizedik lett a világbajnokságon.