Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor: Visszatértem, csapjunk a lovak közé!

Üzemanyag

Megszólalt a MOL a kormány döntéséről

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Kemény önkritikát gyakorolt Lelik Réka, miután Magyarország 108–56-ra kikapott az Egyesült Államoktól a berlini világbajnokság negyeddöntőjében. A csapat egyik vezére szerint a magyar női kosárlabda-válogatott már a mérkőzés elején túlságosan megijedt a címvédőtől, miközben Völgyi Péter szövetségi kapitány a történelmi menetelés után már a jövőbe tekintett. Károlyi Andrea szerint a bravúros szereplés ellenére az európai elit ellen kell megtenni a következő lépést.

Negyven év után jutott ismét világbajnoki negyeddöntőbe a magyar női kosárlabda-válogatott, amelynek berlini menetelését végül a sportág legnagyobb hatalma állította meg. Az Egyesült Államok már az első negyedet 36–12-re nyerte, végül pedig 108–56-os győzelemmel jutott tovább a legjobb négy közé.

Lelik Réka szerint a magyar női kosárlabda-válogatott túlságosan megijedt a címvédőtől
Lelik Réka szerint a magyar női kosárlabda-válogatott túlságosan megijedt a címvédőtől
Fotó: MKOSZ/Facebook

A magyar csapat legeredményesebb játékosa Lelik Réka volt 12 ponttal, ám a lefújás után nem próbálta szépíteni a történteket.

Lelik Réka: Összecsináltuk magunkat az elején

A magyar válogatott már a mérkőzés elején nagyobb hátrányba került – Lelik úgy érezte, ebben nemcsak az amerikaiak ereje, hanem az is szerepet játszott, hogy a mieink túlságosan megilletődötten kezdték a találkozót.

Nagyon sajnálom, hogy így összecsináltuk magunkat az elején, semmi olyat nem csináltak, amitől meg kellett ijednünk

– fogalmazott rendkívül őszintén Lelik a súlyos vereség után az M4 Sportnak.

A különbség valóban nagyon gyorsan kialakult, a második negyedben viszont már sokkal bátrabban kosárlabdázott a magyar együttes, és azt a tíz percet mindössze öt ponttal veszítette el. Addigra azonban a címvédő olyan jelentős előnyt épített ki, amelyet már nem lehetett ledolgozni.

A 108–56-os vereség ugyanakkor nem írhatja felül azt, amit a magyar csapat Berlinben elért. A válogatott Franciaország elleni vereséggel kezdett, majd legyőzte Nigériát és Dél-Koreát, a negyeddöntőbe jutásért pedig 84–63-ra verte Japánt. Ezzel negyven év után került ismét a világ nyolc legjobb női kosárlabda-válogatottja közé.

Völgyi Péter: Még sok ilyen tornán szeretnénk részt venni

Völgyi Péter szövetségi kapitány szintén úgy látta, már az első negyedben eldőlt a találkozó. A szakember szerint a magyarok túl sok tiszta dobóhelyzetet hagytak kihasználatlanul, miközben a túloldalon könnyű kosarakat engedtek az amerikaiaknak.

„A mai meccsről szólva elmondhatjuk, hogy rengeteg üres dobást hibáztunk, nem tudtunk lendületbe jönni, miközben könnyű kosarakat engedélyeztünk a túloldalon. A mérkőzés sajnos már az első negyedben eldőlt, természetesen nem így akartuk befejezni a vb-t” – értékelt Völgyi.

A szakember külön köszönetet mondott a magyar szurkolóknak, akik az egész világbajnokság alatt nagy számban támogatták a csapatot.

„Ebben a csapatban nagy fejlődési lehetőség van. Egyértelműen az a célunk, hogy ott legyünk a nagy tornákon, mert igazi nemzetközi rutint csak ezeken lehet szerezni” – jelentette ki a szövetségi kapitány.

Károlyi Andrea szerint Európában kell továbblépni

A magyar csapat világbajnoki szereplését a helyszínen követte Károlyi Andrea is. A 150-szeres válogatott korábbi játékos hatalmas eredménynek tartja a negyeddöntőt, ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a sikert megfelelően kell értékelni.

Károlyi szerint a következő valódi fokmérőt az Európa-bajnoki selejtezők jelentik majd. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a magyar válogatott Berlinben európai riválist nem tudott legyőzni, miközben a franciák teljesen más szintet képviseltek.

„Tény, hogy a zseniális franciák külön kategóriát képviselnek, és külön balszerencse, hogy összefutottunk a vb várható döntőseivel” – elemezte a helyzetet.

Az egykori klasszis szerint a játékosok számára örök emlék marad a berlini szereplés, a fejlődéshez azonban a legerősebb riválisok ellen is versenyképesebbé kell válni.

„A nálunk sokkal jobb ellenfelekkel szemben kell előre lépnünk” – fogalmazott Károlyi, aki egy kis plusz vagányságot is hiányolt a magyar csapat játékából.

Ennek példájaként Josepovits és az amerikai Kiki Iriafen egyik jelenetét emelte ki. A magyar játékos fel akarta segíteni a földről ellenfelét, aki elfordult tőle, ez pedig láthatóan felpaprikázta Josepovitsot.

Ezt a csibészséget picit hiányoltam tőlünk, hogy a játékosok odaállnak az ellenfélhez, csípnek-harapnak, persze addig az irritáló önbizalomig azért nem kell eljutni, ami az amerikaiakra jellemző

– mondta Károlyi.

A magyar női kosárlabda-válogatott történelmi szereplése

A magyar válogatott így is történelmi szereplést tudhat maga mögött. Völgyi Péter együttese 28 év után tért vissza a világbajnokságra, negyven év után került ismét a negyeddöntőbe, és végül a nyolcadik helyen zárta a berlini tornát. A negyeddöntőben búcsúzó csapatok nem játszanak helyosztót, a végső sorrendet a FIBA szabályai alapján állapítják meg.

Nemzeti együttesünk ezzel megismételte az 1986-os nyolcadik helyezését. Korábban 1957-ben ötödik, 1959-ben hetedik, 1975-ben kilencedik, 1998-ban pedig tizedik lett a világbajnokságon.

Juhász Roland nem érti, mit várnak még Szoboszlaitól Liverpoolban
Rosszullét fenyegeti a Forma-1-es sztárokat, az FIA fontos lépésre készül
Willi Orbánék összeomlottak, a Leipzig kapitánya kifakadt a vereség után
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!