Negyven év után jutott ismét világbajnoki negyeddöntőbe a magyar női kosárlabda-válogatott, amelynek berlini menetelését végül a sportág legnagyobb hatalma állította meg. Az Egyesült Államok már az első negyedet 36–12-re nyerte, végül pedig 108–56-os győzelemmel jutott tovább a legjobb négy közé.

Lelik Réka szerint a magyar női kosárlabda-válogatott túlságosan megijedt a címvédőtől

Fotó: MKOSZ/Facebook

A magyar csapat legeredményesebb játékosa Lelik Réka volt 12 ponttal, ám a lefújás után nem próbálta szépíteni a történteket.

Lelik Réka: Összecsináltuk magunkat az elején

A magyar válogatott már a mérkőzés elején nagyobb hátrányba került – Lelik úgy érezte, ebben nemcsak az amerikaiak ereje, hanem az is szerepet játszott, hogy a mieink túlságosan megilletődötten kezdték a találkozót.

Nagyon sajnálom, hogy így összecsináltuk magunkat az elején, semmi olyat nem csináltak, amitől meg kellett ijednünk

– fogalmazott rendkívül őszintén Lelik a súlyos vereség után az M4 Sportnak.

A különbség valóban nagyon gyorsan kialakult, a második negyedben viszont már sokkal bátrabban kosárlabdázott a magyar együttes, és azt a tíz percet mindössze öt ponttal veszítette el. Addigra azonban a címvédő olyan jelentős előnyt épített ki, amelyet már nem lehetett ledolgozni.

A 108–56-os vereség ugyanakkor nem írhatja felül azt, amit a magyar csapat Berlinben elért. A válogatott Franciaország elleni vereséggel kezdett, majd legyőzte Nigériát és Dél-Koreát, a negyeddöntőbe jutásért pedig 84–63-ra verte Japánt. Ezzel negyven év után került ismét a világ nyolc legjobb női kosárlabda-válogatottja közé.

Völgyi Péter: Még sok ilyen tornán szeretnénk részt venni

Völgyi Péter szövetségi kapitány szintén úgy látta, már az első negyedben eldőlt a találkozó. A szakember szerint a magyarok túl sok tiszta dobóhelyzetet hagytak kihasználatlanul, miközben a túloldalon könnyű kosarakat engedtek az amerikaiaknak.

„A mai meccsről szólva elmondhatjuk, hogy rengeteg üres dobást hibáztunk, nem tudtunk lendületbe jönni, miközben könnyű kosarakat engedélyeztünk a túloldalon. A mérkőzés sajnos már az első negyedben eldőlt, természetesen nem így akartuk befejezni a vb-t” – értékelt Völgyi.