A világbajnokságot Franciaország elleni 99–53-as vereséggel kezdő a magyar női kosárlabda-válogatott azóta teljesen más arcát mutatja. Nigériát 71–67-re, Dél-Koreát 82–73-ra győzte le, majd a negyeddöntőért Japánt 84–63-ra múlta felül. Magyarország ezzel 1986 óta először került a világbajnokság legjobb nyolc csapata közé.

A magyar női kosárlabda-válogatott az eddigi legnehezebb feladatára készül

Fotó: MKOSZ/Facebook

A jutalom ugyanakkor a lehető legnehezebb ellenfél: a címvédő Egyesült Államok.

Egyesült Államok–Magyarország, csütörtök 11.30 (tv: M4 Sport)

Negyven év után ismét összecsap magyar női kosárlabda-válogatott és az USA

A két válogatott a világbajnokságok történetében eddig mindössze háromszor találkozott, és valamennyi mérkőzést az amerikaiak nyerték. A magyar csapat 1957-ben állt a legközelebb a bravúrhoz, amikor mindössze 51–46-ra kapott ki a későbbi világbajnoktól. 1975-ben 78–55-ös amerikai siker született, míg a legutóbbi vb-találkozón, 1986-ban 78–63-ra győzött az Egyesült Államok.

Az utóbbi összecsapáson pályára lépett Balogh Judit is. A 223-szoros válogatott korábbi klasszis az MTI-nek úgy fogalmazott, az amerikaiak ellen a kemény védekezés jelentheti az egyik kulcsot.

A feladat nagyságát jól mutatja, hogy az Egyesült Államok tizenegyszeres világbajnok, ráadásul az előző négy vb-t egyaránt megnyerte. A berlini tornán Kínát 94–61-re, Csehországot 105–64-re verte, ugyanakkor Olaszország mindössze három pontra meg tudta közelíteni.

Juhász Dorkáék okozhatnak gondot az amerikaiaknak

A FIBA a negyeddöntő beharangozójában külön kiemelte a magyar válogatott palánk alatti erejét. Az amerikaiaknak az Euroliga legutóbbi idényének legértékesebb játékosára, Juhász Dorkára, valamint a remek formában játszó Takács-Kiss Virágra is különösen figyelniük kell. Az amerikai oldalon többek között Breanna Stewart, Angel Reese és Aliyah Boston próbálhatja megfékezni a magyar magasembereket.

Az amerikaiak is nagyban készülnek a magyarokra. Kara Lawson szövetségi kapitány elárulta, hogy a mieink mind a négy eddigi világbajnoki mérkőzését, valamint a márciusi vb-selejtezős találkozóikat is megnézte. A szakember szerint az amerikaiak természetesen jól ismerik a WNBA-ben szereplő Juhász Dorkát, de nem csak rá koncentrálnak.

Nagyszerű csapatmunka jellemzi őket, természetesen mindannyian ismerjük Dorkát a WNBA-ből, de nemcsak rá készülünk. Láttuk, hogy a magyarok gyorsan megbüntetik, ha hibázik az ellenfél, emellett erősek a palánk alatt

– mondta Lawson.