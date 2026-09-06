Fülsiketítő szirénára ébredtek a magyar válogatott tagjai a női kosárlabda-világbajnokság helyszínén. Ahogy arról az Origo Sport is beszámolt, Völgyi Péter csapata Nigéria ellen megszerezte első győzelmét a tornán, a sikert követő éjszaka viszont zavaró közjátékban volt részök a játékosoknak. Az éjszaka közepén el kellett hagyniuk a szállásukat.

A női kosárlabda-világbajnokságon szereplő magyar válogatott tagjainak az éjszaka közepén kellett elhagyniuk a hotelt

Fotó: Nicholas Muller

Tűzriadó a női kosárlabda-világbajnokságon szereplő magyar válogatott szállásán

A magyar válogatott 71-67-es győzelmet aratott szombaton Nigéria ellen a női kosárlabda-vb-n, és ezzel már biztosan bejutott a legjobb 12 közé. A játékosok jól megérdemelt pihenőjét viszont egy közjáték zavarta meg, amikor éjjel két óra körül megszólaltak a tűzjelzők a szállásukon.

Fülsiketítő szirénára ébredtünk, és a hangszórókból több nyelven is felszólítottak bennünket, hogy hagyjuk el az épületet. Mindannyian kimentünk az utcára, ahol nagyjából fél órát várakoztunk, amikor közölték, hogy minden rendben van, és visszamehetünk

– mesélte a történtekről Plézer Gábor technikai vezető.

A riadó pontos okát egyelőre nem lehet tudni, de az eset azért is kellemetlen, mert a világbajnoki mezőny 16 csapatából 15 a Spree folyó partján fekvő Radisson Collection Hotelben lakik – egyedül a címvédő Egyesült Államok választott magának más szálláshelyet.

Szerencsére nincs ma meccsünk, így nem volt annyira zavaró a közjáték

– tette hozzá az MTI-nek Plézer Gábor. A magyar válogatott vasárnap a pihenőjét tölti, mielőtt hétfőn Dél-Korea ellen lép pályára (14.30, tv: M4 Sport).