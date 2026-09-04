Huszonnyolc év után lépett ismét pályára világbajnokságon a magyar női kosárlabda-válogatott, amely rögtön az egyik legerősebb ellenféllel, Franciaországgal találkozott Berlinben. Völgyi Péter együttese nem tudta megszorongatni a világranglista második helyezettjét, amely fölényes győzelemmel kezdte a tornát. A magyar válogatott Nigéria ellen folytatja a tornát.

A magyar válogatott már a mérkőzés elején jelentős hátrányba került a jelentősen erősebb francia együttessel szemben, s végül 99–53-as vereséget szenvedett. A magyar válogatott vereséggel kezdte a világbajnokságot

Fotó: Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége/Facebook További részletek hamarosan!

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