Nagyon kaotikussá vált a magyar válogatott Nigéria elleni mérkőzése a női kosárlabda-világbajnokságon. Völgyi Péter csapata 71-67-es győzelmet aratott a második találkozóján, amivel nagyon jó esélye van a továbbjutásra.

A magyar válogatott Nigéria ellen aratta első győzelmét a női kosárlabda-világbajnokságon

Fotó: Facebook / Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége

Megvan a magyar válogatott első győzelme a női kosárlabda-vb-n

A magyar válogatott huszonnyolc év után szerepel ismét világbajnokságon, de rögtön súlyos, 99–53-as vereséget szenvedett az egyik legerősebb ellenfél, Franciaország ellen pénteken. Völgyi Péter együttese viszont felállt a padlóról, és a szombati, második mérkőzésén 71-67-es győzelmet aratott.

Ez egy hatalmas élmény. Amit a szurkolóink nyújtottak, az csodálatos, álmaimban sem gondoltam, hogy ennyien el fognak kísérni minket. Mindenki hozzátette a magáét ahhoz, hogy ez a teljesítmény és győzelem megszülessen. Tudtuk, hogy ez a mérkőzés élet-halál harc lesz. Büszke vagyok a csapatra. Nagyon kaotikus volt a vége, azt éreztem, hogy mindenki szerette volna lezárni a mérkőzést, de annyira letámadtak minket, hogy nyugodtnak kellett volna maradni, amit persze utólag könnyű mondani. Erre oda kell figyelni, ha vezetünk 10 ponttal, nem szabad kiengedni a kezünk közül

– nyilatkozta a győzelem után az M4 Sportnak Takács-Kiss Virág, utalva arra, hogy a harmadik negyed végén hiába vezettek 52-42-re, két perccel a vége előtt előbb 6 pontra, majd kettőre is feljött Nigéria.

Nagyon örülök, ez egy jó első győzelem volt. A szívünk benne volt, teljesen más arcunkat mutattuk. A végén picit megcsúsztunk, de fontos volt, hogy volt bennünk tartás és ki tudtuk húzni. Óriási öröm volt, hogy ennyi magyar szurkoló kijött. Köszönjük nekik! Nagyon boldog vagyok, még tényleg egy kicsit szürreális az egész. Reméljük, ez elég lesz a továbbjutáshoz és nem lesznek meglepetések

– fogalmazott Juhász Dorka, ugyanis ha a franciák szombat este legyőzik a dél-koraiakat, akkor a mieink helye biztosított lesz a legjobb 12 között a női kosárlabda-vb-n.