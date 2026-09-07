A franciák elleni vereség, és a nigériaiak elleni győzelem után a magyar válogatott az utolsó csoportmeccsétől függetlenül bejutott a legjobb 12 közé a világbajnokságon a negyeddöntőért zajló rájátszásba. Hétfőn a csoport második helye volt a tét a Magyarország-Dél-Korea mérkőzésen.

Juhász Dorka a Magyarország-Dél-Korea meccsen is kiemelkedő teljesítményt nyújtott

Fotó: MARCIN GOLBA / NurPhoto

Nem volt ideális a felkészülés a hétfői meccsre, mert vasárnap éjjel két óra körül megszólaltak a tűzjelzők a magyar csapat szállásán, a Radisson Collection Hotelben. "Fülsiketítő szirénára ébredtünk, és a hangszórókból több nyelven is felszólítottak bennünket, hogy hagyjuk el az épületet. Mindannyian kimentünk az utcára, ahol nagyjából fél órát várakoztunk, amikor közölték, hogy minden rendben van, és visszamehetünk" - mesélte Plézer Gábor, hozzátéve, a riadó pontos okát egyelőre nem közölték a házigazdák.

Az első negyedben 20-16-ra vezetett a magyar csapat, amelynek ismét Juhász Dorka volt a vezére: 5 pontot, és 5 lepattanót szerzett az első tíz percben. A nagyszünetben sem változott a helyzet, maradt a négy pont különbség, 40-36-ra vezetett a magyar válogatott. A pontjaink felét (18) gyakorlatilag büntetőből értük el.

Magyarország-Dél-Korea: remek végjáték

A koreaiak a harmadik negyed vége előtt utolérték a magyar együttest, 51-51-re állt a meccs, 54-53-ra át is vették a vezetést, de Kányási az utolsó pillanatban bevágott egy triplát, így 58-56-ra vezettünk az utolsó menet előtt. Fej-fej mellett küzdött egymással a két csapat, öt perccel a vége előtt 64-64-re állt a találkozó. Másfél perccel a vége előtt Lelik Réka két büntetőt értékesített, így öt pont előnyben voltunk, és ez elegendőnek bizonyult. Juhász Dorka 22 pontot dobott, 10 lepattanót szerzett, ismét remek teljesítményt nyútott.

A magyar csapat 82-73-ra nyert Dél-Korea ellen.

A magyar csapat A-csoport harmadik helyezettje ellen folytatja a kosárlabda vb rájátszásában.