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Böde-Bíró Blankának különleges érzés volt visszatérni a magyar női kézilabda-válogatottba. A kapus mégis csalódottan nyilatkozott a Magyarország-Norvégia Eurokupa-elődöntőt követően, miután 27-23-as vereséget szenvedtek.

A visszatérése különleges érzés volt, a négygólos vereség miatt viszont csalódottságának adott hangot Böde-Bíró Blanka a Magyarország-Norvégia Eurokupa-elődöntő után. A női kézilabda-válogatott kapusa szerint a világ legjobb csapata kíméletlenül kihasználta a hibáikat.

Böde-Bíró Blanka a Magyarország-Norvégia Eurokupa-elődöntőn
Böde-Bíró Blanka csalódottan nyilatkozott a Magyarország-Norvégia Eurokupa-elődöntő után
Fotó: Mathias Bergeld / Bildbyran via ZUMA Press

Böde-Bíró Blanka a norvégok elleni Eurokupa-elődöntőn szerepelt először édesanyaként a magyar női kézilabda-válogatott kapujában. A 32 éves játékos tavaly adott életet Böde Dániellel közös kisfiának, Dávidnak. A nemzeti csapatba való visszatérés miatt különleges érzésekről beszélt a bukaresti mérkőzés után, viszont csalódottságának is hangot adott.

Böde-Bíró Blanka a Magyarország-Norvégia Eurokupa-elődöntőről

Különleges volt visszatérni a válogatottba, de egy ilyen meccs után mindig van csalódottság az emberben. Voltak hibáink, amiért a norvégok nagyobb vezetésre tudtak szert tenni, nem véletlenül az övék a legjobb csapat a világon. Egy ilyen válogatott ellen úgy kell belemenni a mérkőzésbe az első perctől kezdve, hogy 110-120 százalékot adunk bele

– nyilatkozta a mérkőzés után az M4 Sport kamerája előtt Böde-Bíró Blanka.

Kilenc találatával a magyar csapat legeredményesebb játékosa, Klujber Katrin is arról beszélt a legújást követően, hogy a norvégok kíméletlenül kihasználták a hibáikat.

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány csapata a bronzéremért játszhat majd az Eurokupában vasárnap 13 óra 15 perctől, ahol Dánia vagy Románia lesz az ellenfele.

 

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