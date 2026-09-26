A visszatérése különleges érzés volt, a négygólos vereség miatt viszont csalódottságának adott hangot Böde-Bíró Blanka a Magyarország-Norvégia Eurokupa-elődöntő után. A női kézilabda-válogatott kapusa szerint a világ legjobb csapata kíméletlenül kihasználta a hibáikat.

Böde-Bíró Blanka csalódottan nyilatkozott a Magyarország-Norvégia Eurokupa-elődöntő után

Fotó: Mathias Bergeld / Bildbyran via ZUMA Press

Böde-Bíró Blanka a norvégok elleni Eurokupa-elődöntőn szerepelt először édesanyaként a magyar női kézilabda-válogatott kapujában. A 32 éves játékos tavaly adott életet Böde Dániellel közös kisfiának, Dávidnak. A nemzeti csapatba való visszatérés miatt különleges érzésekről beszélt a bukaresti mérkőzés után, viszont csalódottságának is hangot adott.

Böde-Bíró Blanka a Magyarország-Norvégia Eurokupa-elődöntőről

Különleges volt visszatérni a válogatottba, de egy ilyen meccs után mindig van csalódottság az emberben. Voltak hibáink, amiért a norvégok nagyobb vezetésre tudtak szert tenni, nem véletlenül az övék a legjobb csapat a világon. Egy ilyen válogatott ellen úgy kell belemenni a mérkőzésbe az első perctől kezdve, hogy 110-120 százalékot adunk bele

– nyilatkozta a mérkőzés után az M4 Sport kamerája előtt Böde-Bíró Blanka.

Kilenc találatával a magyar csapat legeredményesebb játékosa, Klujber Katrin is arról beszélt a legújást követően, hogy a norvégok kíméletlenül kihasználták a hibáikat.