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Szemerey Zsófi átjáróháznak érezte a védelmet, és véleménye szerint támadásban is belassolt a magyar női kézilabda-válogatott az Eurokupa-bronzmérkőzés második félidejében. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány csapata végül háromgólos vereséget szenvedett a vasárnapi Magyarország-Románia találkozón.

Kendőzetlen őszinteséggel nyilatkozott a Magyarország-Románia Eurokupa-bronzmérkőzés után Szemerey Zsófi. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány csapata hiába kezdett jól, végül 33-30-as vereséget szenvedett. A nemzeti együttes kapusában kavarogtak az érzések a lefújás után, a második félidőben átjáróháznak érezte a védelmet, mintha bent maradtak volna az öltözőben. 

Szemerey Zsófi a Magyarország-Románia Eurokupa-bronzmérkőzésen
Szemerey Zsófi nyilatkozott a Magyarország-Románia Eurokupa-bronzmékőzés után
Fotó: Molnár István Péter
  • Magyarország-Románia (Eurokupa-bronzmérkőzés)
  • 30-33

A magyar női kézilabda-válogatott 27-23-as vereséget szenvedett Norvégiától az Eurokupa szombati elődöntőjében, és mivel a döntőbejutásért vívott másik mérkőzést Dánia nyerte, így Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány csapata Romániával vívta a vasárnapi bronzmérkőzést.

Hiába kezdte jobban a találkozót a magyar válogatott és vezetett folyamatosan, akár három találattal is, a csapatok 16-16-os döntetlennel vonultak szünetre. Sőt, a románok a második félidő elején négygólos előnyre tettek szert – amiből hármat sikerült is megtartaniuk a végéig.

Értékelések a Magyarország-Románia mérkőzés után

Szerintem az első félidő vége felé siklott el ez a mérkőzés. Abban a rendszerben, amiben kezdtünk, minden működött, utána viszont már nem az a védekezés volt, aminek kellett volna, és ennek is köszönhetően visszajött a meccsbe, majd egyenlített a román válogatott. A második félidő elejét elveszítettük négy góllal, és biztos vagyok abban, hogy ebben a fáradtság is benne volt

– nyilatkozta a lefújás után az M4 Sportnak Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány. Hozzátette, sok mindent kompenzáltak akarattal, de volt olyan szakasza a találkozónak, amikor kapkodtak.

Sok minden kavarog most bennem, bent maradtunk a félidőben, vagy minek volt köszönhető ez?! Átjáróháznak éreztem a védelmünket, és támadásban is belassoltunk. Amikor megvoltak a ritmusok, akkor megtaláltuk a rést a pajzson, de ez nem működött a második félidőben végig

 – ezt már Szemerey Zsófi mondta.

A magyar válogatott legeredményesebb játékosa, Klujber Katrin nagyon csalódottan nyilatkozott, mert megítélése szerint sokkal több volt ebben a mérkőzésben.

A Norvégia-Dánia Eurokupa-döntőt vasárnap 16 órától rendezik.

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