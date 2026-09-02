Felfoghatatlan felelőtlenség vezetett a tragédiához az Arizonai Állami Egyetemen (ASU). A Phoenixben tartott szabadtéri erőnléti tréningen a fiatal hokisoknak a sivatagi hőségben, elképesztő, 41 Celsius-fokos forróságban kellett teljesíteniük a brutális feladatokat. Ha ez még nem lett volna elég, az edzést egy obsitos tengerészgyalogosra, a különleges erőknél szolgált veterán Tim Zieselre bízták, aki a jelek szerint összekeverte az egyetemi sportolókat a zöldsapkás újoncokkal.

Matthew Mayich kómába esett a kegyetlen edzés miatt - Fotó: DAN SQUICCIARINI / NurPhoto

A rémisztő részletekről beszámoló csapattársak elmondása szerint a mintegy 50 perces horror-tréning futásból, sprintekből, fekvőtámaszokból és békaügetésből állt. A katonás fegyelem jegyében aki nem tudta tartani a szintidőt, annak meg kellett ismételnie az egészet.

A dráma az edzés legvégén csúcsosodott ki: miközben a fiúknak medicinlabdákkal a kezükben kellett a futballpályán oda-vissza rohangálniuk, a magát kőkeménynek mutató veterán egyszerűen bement a hűvös öltözőbe a hőség elől, magára hagyva a végkimerülés szélén álló fiatalokat.

Ekkor történt meg a baj. A 21 éves kanadai tehetség, Matthew Mayich összeesett és eszméletét vesztette. Bár a helyszínen kiderült, hogy a fiú már korábban is tántorgott és láthatóan nem volt magánál, a hatalmas nyomás és az ösztöndíja elvesztésétől való félelem miatt nem mert szünetet kérni.

Mayichot azonnal kórházba szállították, ahol megállapították, hogy mély kómába esett. Az orvosok mostanra közölték a lesújtó hírt a családdal: a fiatal sportolónak nincs esélye a felépülésre.

Miközben az egyetem belső vizsgálatot indított, a tragédiáért felelős ex-katona az ügyvédjén keresztül cinikusan csak annyit üzent: az edzés szerinte "nagyon messze volt attól", amit a zöldsapkásoknál szoktak csinálni. Az ügyben a család jogi képviselője is nyomoz, a döbbenetes részletek után pedig borítékolható, hogy hatalmas botrány és súlyos perek várnak az egyetemre.