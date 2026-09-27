Kiderült, milyen üzenetváltás zajlott Milák Kristóf és Kós Hubert között egy nappal a magyar férfi gyorsváltó Európa-bajnoki döntője előtt. Mint arról az Origo sport is beszámolt korábban, a két olimpiai bajnok Szabó Szebasztiánnal és Németh Nándorral kiegészülve szerzett aranyérmet 4×100 méteren Párizsban.

A Kós Hubert, Németh Nándor, Milák Kristóf, Szabó Szebasztián összetételű férfi váltó aranyérmes lett Párizsban

Fotó: BENJAMIN VODANT / Hans Lucas

A magyar férfi gyorsváltó a párizsi úszó Európa-bajnokságon százéves történetében először szerzett Magyarországnak aranyérmet a 4×100 méteren – ezt ünnepelték most meg a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. A Magyar Nemzet beszámolója szerint az esemény legérdekesebb pillanata a felterjesztő, Ballai Attila beszéde volt, amelyből kiderült, milyen üzenetváltás zajlott Kós Hubert és Milák Kristóf között mindössze egy nappal az Eb-döntő. Mint ismert, akkor még nem lehetett tudni, hogy utóbbi vállalja-e a szereplést.

Milák Kristóf és Kós Hubert üzenetváltása:

Kós: – Jól van, gyere holnap váltózni.

Milák: – Minek menjek?

Kós: – Mert nyerni akarunk.

Milák: – Nyertek ti nélkülem is.

Kós: – Tudod, hogy veled meg tudnánk csinálni.

Milák Kristóf a Kós Huberttel folytatott üzenetváltás és az edzőjével, Szabó Álmossal folytatott beszélgetése után végül vállalta a 4×100 méteres gyorsváltó döntőjét, a magyar csapat pedig országos csúccsal nyert.