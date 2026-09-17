A jogász végzettségű, nemzetközileg elismert menedzserképzési szakember az úgynevezett Vadászterület-módszert (Hunting Territory-method) az elmúlt évtizedekben multinacionális vállalatoknál, valamint csapatsportokban, a felsővezetői szinteken is sikerrel alkalmazta Franciaországtól egészen Ausztráliáig. A metódus erejét jól jelzi a Melbourne Business School programigazgatójának markáns véleménye: „Amikor több évtizedes coach-tapasztalattal a hátam mögött meghallottam István egyik előadását Ausztráliában, az számomra olyan volt, mint egy szellemi atomvillanás” – emlékezett vissza a szövetségi kapitányként olimpiai bajnoki címet nyert szakemberrel való első találkozásukra Edmund King.

A szövetségi kapitányként olimpiai bajnok Dr. Görgényi István (balra) könyve

Fotó: Gulácsi Zsuzsa

A zseniális módszer, amely olimpiai bajnoki címhez vezetett

A módszert bemutató sajtóbeszélgetésen a 79 éves Görgényi István elmondta, hogy a rendszert a 2000-es sydney-i olimpián is alkalmazta, amikor a házigazda ausztrál női vízilabda-válogatottal szövetségi kapitányként aranyérmet nyert. Görgényi egyfajta „szemüveget” kínál: feltárja, hogy versenyhelyzetben egy csoporton belül milyen dinamikák és személyes kapcsolatok határozzák meg a működést, és miként lehet ezekre építve közösen sikereket elérni. Az Origónak a sikeres szakember elárulta, milyen tapasztalatok alapján alkotta meg a rendszert, és hogyan használja azt a mai napig.

„A saját élsportolói élményeim rengeteg inspirációt adtak, a nagy lökést pedig a szociálpszichiátriában szerzett tapasztalat jelentette. Rendszerszerűen értettem meg az emberi viselkedést, ez egy reveláció volt nekem. Azokat a módszereket, amelyeket korábban a klinikai pszichiátriában használtam, elkezdtem edzőként is használni.

A 2000-es olimpián aratott győzelem enélkül nem valósulhatott volna meg, és a többi csapatnál elért sikeremben is nagy szerepet játszott a módszer. Máshogy bántam a játékosokkal, mint az edzők általában. Nekem partnereim lettek a játékosok.

A kormányrúd persze ez esetben is nálam volt, de arra törekedtem, hogy kihozzam a legjobbat a sportolókból, ami egyénileg bennük van. Mindebben sokat segített nekem ez a pszichiátriai tudás” – mondta a 79 éves szakember, aki Magyarországon, Franciaországban és Ausztráliában is két év alatt nyert bajnokságot csapataival, kézilabdában pedig a mai napig tanítja a Pro Licence-es edzőket.