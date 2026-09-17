A jogász végzettségű, nemzetközileg elismert menedzserképzési szakember az úgynevezett Vadászterület-módszert (Hunting Territory-method) az elmúlt évtizedekben multinacionális vállalatoknál, valamint csapatsportokban, a felsővezetői szinteken is sikerrel alkalmazta Franciaországtól egészen Ausztráliáig. A metódus erejét jól jelzi a Melbourne Business School programigazgatójának markáns véleménye: „Amikor több évtizedes coach-tapasztalattal a hátam mögött meghallottam István egyik előadását Ausztráliában, az számomra olyan volt, mint egy szellemi atomvillanás” – emlékezett vissza a szövetségi kapitányként olimpiai bajnoki címet nyert szakemberrel való első találkozásukra Edmund King.
A zseniális módszer, amely olimpiai bajnoki címhez vezetett
A módszert bemutató sajtóbeszélgetésen a 79 éves Görgényi István elmondta, hogy a rendszert a 2000-es sydney-i olimpián is alkalmazta, amikor a házigazda ausztrál női vízilabda-válogatottal szövetségi kapitányként aranyérmet nyert. Görgényi egyfajta „szemüveget” kínál: feltárja, hogy versenyhelyzetben egy csoporton belül milyen dinamikák és személyes kapcsolatok határozzák meg a működést, és miként lehet ezekre építve közösen sikereket elérni. Az Origónak a sikeres szakember elárulta, milyen tapasztalatok alapján alkotta meg a rendszert, és hogyan használja azt a mai napig.
„A saját élsportolói élményeim rengeteg inspirációt adtak, a nagy lökést pedig a szociálpszichiátriában szerzett tapasztalat jelentette. Rendszerszerűen értettem meg az emberi viselkedést, ez egy reveláció volt nekem. Azokat a módszereket, amelyeket korábban a klinikai pszichiátriában használtam, elkezdtem edzőként is használni.
A 2000-es olimpián aratott győzelem enélkül nem valósulhatott volna meg, és a többi csapatnál elért sikeremben is nagy szerepet játszott a módszer. Máshogy bántam a játékosokkal, mint az edzők általában. Nekem partnereim lettek a játékosok.
A kormányrúd persze ez esetben is nálam volt, de arra törekedtem, hogy kihozzam a legjobbat a sportolókból, ami egyénileg bennük van. Mindebben sokat segített nekem ez a pszichiátriai tudás” – mondta a 79 éves szakember, aki Magyarországon, Franciaországban és Ausztráliában is két év alatt nyert bajnokságot csapataival, kézilabdában pedig a mai napig tanítja a Pro Licence-es edzőket.
Nyugodtan mondhatjuk, a Vadászterület-módszer igazi világsiker.
Mi a Vadászterület-módszer legfontosabb üzenete?
Görgényi a nemrég megjelent könyv első, korai fejezeteit 1992-ben kezdte írni, amikor a CACEL Nice vízilabdacsapatát edzette, de a kötetben is említett eszközök az utóbbi két-három évben tisztultak le teljesen. A Hunting Territory lényegi üzenetét a mindennapokban is remekül lehet használni, gyakorlatilag bármilyen közegben, ahol emberek együttműködéséről van szó.
A módszer egyik legfontosabb üzenete, hogy tárgyszerű párbeszédet hozunk létre emberek között. A tárgyszerű alatt azt értem, hogy közösen megoldandó feladatokról beszélgetünk.
Közösen beszélgetünk anélkül, hogy ítéletet mondanánk egymásról, vagy például érdekelne bennünket, hogy ki melyik párthoz tartozik. Ez a lényeg: problémamegoldó fókusszal beszélgetünk bármiről. És ettől közösségivé válik, mert kialakul egy problémamegoldó kultúra” – szögezte le a módszer megalkotója, aki jelenleg azon dolgozik, hogy könyve angol nyelven is megjelenjen.
Így született meg a könyv
A magyar nyelvű verzió létrejöttében kreatív szerkesztőként és a szövegfejlesztésben alkotótársként Harle Tamás segédkezett. A kiváló újságíró a könyv születésének különleges történetét is megosztotta az Origóval.
„Volt egy 106 oldalas alapkézirat, és István arra kért, hogy szerkesztőként tegyük rendbe ezt az írást. Ahogy elkezdtünk dolgozni – ez azt jelentette, hogy hónapokon át beszélgettünk, hogy megértsem ezt az egész metódust –, az derült ki, hogy ebben a formában a kézirat nem használható könyvként. Szét kellett szedni. Gyakorlatilag apró darabokra, tényleg úgy, mintha egy nagy képet vázlatdarabokra összetépnénk, és utána megpróbálnánk egy új struktúrába összerakni. Elkezdődött egy hihetetlen szellemi kihívás: hogyan lehet az István által kidolgozott – és a gyakorlatban elképesztően hatékony – rendszert közérthetővé tenni, ugyanakkor egy nagyon logikus, a tudományosság alaposságát is megálló formába önteni” – mondta Harle Tamás, aki hozzátette, hogy három év alatt állt össze a rendszer és született meg a végeredmény.
„Amikor két év után már megvolt az egésznek a magja, az egyes részek szinte önmaguktól elkezdtek a helyükre mozogni. Minden egyes rész után beemeltünk egy-egy nagy interjút egy olyan szakemberrel, aki gyakorlatban használja a Vadászterület-módszert, amiről az adott fejezet szól. A legvégén pedig a könyvet az Istvánnal készült életútinterjú zárja.
Gyakorlatilag nagyon szépen összeállt a rendszer, és ez három évig tartott. A 106 oldalból végül 368 lett”
– tette hozzá a könyv kreatív szerkesztője, aki nagy rajongója lett a Vadászterület-módszernek, melyet az üzleti életben és a mindennapokban egyaránt hasznosít. Amint kiemeli: aki egyszer felveszi az úgynevezett HT-szemüveget, az ezután már nem tudja levenni.
A Vadászterület-módszert Kiss Gergely is alkalmazza
„Talán nem én vagyok az egyetlen, aki néha összevész a feleségével. De sokszor sikerül úgy lezárnom egy nézeteltérést, hogy ki tudom venni belőle az érzelmi magot. Mert a Hunting Territory tanításának az egyik lényege, hogy koncentráljunk arra, ami az igazi konfliktus. Aztán amiben nagyon sokat adott, az az úgynevezett értékes idő. A munka világában rájöttem, hogy a megbeszéléseken csak azok legyenek ott, akiket valóban érint a téma, és csak annyi ideig foglalkozzanak vele, amennyi idő alatt biztosan meg lehet oldani az adott feladatot. Amikor bent vagyunk az irodában, akkor beszéljünk arról, hogy a holnapi újság hogyan készüljön el. Viszont ha kávézni akarunk a kollégákkal, akkor tegyük azt és hagyjuk a munkát: az értékes idő koncentrálódjon!” – szögezte le Harle Tamás.
A Kék Európa Stúdió vezetője azt is elmondta, mit üzenne azoknak, akik most ismerkednek a Hunting Territory módszerével.
„Azt javasolnám, hogy ne a tartalomjegyzék szerinti sorrendben haladjanak, hanem lapozzanak a számukra legérdekesebbnek ígérkező részekhez, ami megragadja a figyelmüket. Ezek után majd kinyílik a könyv. Mindenki számára tartogathat valamit, legyen az egy vezető, egy értelmiségi, vagy egy olyan ember, aki csapatokat vezet. Természetesen a sportvezetők, a futball világában tevékenykedő szakemberek is profitálhatnak belőle.
István a 2010-es években a Ferencvárosnál is dolgozott. Konkrétan bement az öltözőbe, elemezte a játékot, a csapatdinamikát, és döbbenetes változások következtek.
Úgyhogy én azt gondolom, hogy aki így lapozgatja a könyvet, és van egy kis affinitása ehhez a témához, azt be fogja szippantani a tartalom” – zárta gondolatait az értékes kötet kapcsán Harle Tamás.
Görgényi István a könyvében konkrét, könnyen érthető példákon keresztül mutatja be a Vadászterület-módszer működését, emellett olyan szakemberekkel és sportolókkal készített interjúkat is közöl, akik alkalmazták a rendszert.
Érdekesség, hogy Görgényi a tragikusan fiatalon elhunyt legendás vízilabdázó, Benedek Tibor kezébe szerette volna átadni az egész metódus továbbvitelét.
Most Kiss Gergely, háromszoros olimpiai bajnok az, aki immár a Hunting Territory-metódus oktatója, továbbadója.
A módszer iránt nemzetközileg is komoly érdeklődés mutatkozik: a licencét a közelmúltban Szingapúr egyik elismert egyeteme is megszerezte, míg a Melbourne Business School képzésében szintén oktatják.
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