Kiss Gergely alapembere volt annak a magyar vízilabda-válogatottnak, amely 2000 és 2008 között sorozatban három alkalommal nyert olimpiai aranyérmet Kemény Dénes irányításával. A legendás pólós a visszavonulása óta sem távolodott el a sporttól, a MATE-GEAC férfi vízilabda szakosztályának vezetője Gödöllőn, a Nagy Sportágválasztó rendezvény szóvivőjeként is tevékenykedik, valamint rendszeresen hívják előadónak cégekhez, intézményekhez és iskolákba. A Görgényi István által kidolgozott módszert – melynek lényege, hogyan lehet közös sikereket elérni a hatékony együttműködésre építve – jelenleg is alkalmazza, sőt, mindennek a magja már az olimpiai bajnoki címek megnyerése idején megvolt benne és csapattársaiban.
Kiss Gergely szerint az együttműködés kulcsfontosságú
Görgényi Vadászterület-módszere – amely kapcsán nemrég jelent meg könyv – olimpiai aranyat ért a legendás trénernek, aki a 2000-es sydney-i játékokon vezette végső győzelemre az ausztrál női vízilabda-válogatottat. A jogász végzettségű szakember saját sportolói pályafutása és a pszichiátria területén szerezett tapasztalatai révén alkotta meg úttörő módszerét, amelyet az elmúlt évtizedekben multinacionális vállalatoknál, valamint csapatsportok felsővezetői szintjén alkalmazott sikerrel. A módszert a tragikus sorsú Benedek Tibornak is megtanította, akinek a helyét a legendás vízilabdázó egykori csapattársa, Kiss Gergely vette át ebben a tekintetben.
„István pszichiátrián dolgozott, olimpikon volt, valamint olimpiai érmes és világbajnok vízilabdázó. Aztán edzőként is első osztályú szakember lett klubszinten, majd ötkarikás aranyérmet nyert Ausztráliában a női csapattal. Mindez olyan átfogó élettapasztalatot ad, amit átgondolva a saját intelligenciája révén felépített egy ilyen módszerré. Ez az extra szerintem. A könyv egy jelentős része az én szempontomból az, ami igazából velem történt a pekingi olimpiáig, de akkor még nem tudtam, hogy ez az” – mondta a Vadászterület-módszer kapcsán az Origo Sportnak Kiss Gergely, aki szerint az együttműködésre való törekvés eredendően benne van az emberekben, mégis sokszor keverednek egymással vitába a legelemibb szinten.
Még mindig nem tudunk alapvető dolgokat megbeszélni. Gondoljunk a kommentháborúkra, a politikára, a vallásra.
Egyetlen szót sem tudunk értelmesen beszélni, mert jönnek a feszültségek. Tényleg megtörténik, hogy bankigazgatók, vezérigazgató-helyettesek, komoly üzletemberek nem tudnak normálisan kommunikálni egymással, nem állnak szóba egymással. A különböző osztályok között nincs megfelelő együttműködés, holott az lenne a cél, hogy egyfelé tolják a szekeret” – tette hozzá a háromszoros olimpiai bajnok.
Az együttműködés volt a kulcsa a olimpiai bajnoki sikereknek
Az egykori klasszis sportoló szerint az ilyen jellegű nézeteltéréseknek a sportban nincs helyük. Kiss Gergely a saját példájukat is felhozta.
„Egy csapatnál ez elképzelhetetlen. Méghogy az utolsó másodpercben nem adom oda a labdát a csapattársamnak a döntőben? Nem szeretem annyira, inkább a haveromnak adom, aki rosszabb helyzetben van? Ez a gyerekes dolog elképzelhetetlen ilyen szinten az élsportban, a sikeres csapatoknál. Mi ezt annak idején átéltük. Nem voltunk a legjobb barátok, nem volt mindenki minden egyes csapattársával óriási barátságban. Az egész nem erről szólt.
Bajtársak voltunk, együtt harcoltunk, szerettük egymást, megtanultuk elfogadni egymást.
Ez egy óriási különbség: tudom, hogy vannak hibáid, de engem az érdekel, miben vagy jó, mert akkor fogunk együttműködni a cél érdekében” – szögezte le.
A 2000 és 2008 között világverő férfi pólóválogatottban sok erős egyéniség akadt, Kiss Gergely mellett többek között Benedek Tibor, Kásás Tamás, vagy éppen Biros Péter nevét is megemlíthetjük, de az egójukat mindnyájan a csapat céljai alá rendelték.
Szétrombolni nagyon könnyű egy közösséget az egóval. Bármelyikünk szétrombolhatta volna, főleg, ha többen negatívan állunk ehhez hozzá.
Pozitívan, empátiával, alázattal, szerénységgel kell egymás alá menni. Amikor vezérre van szükség, akkor egymás fölé emelkedni teljesítményben, minőségben – ez egy óriási játék az emberi kapcsolatokban. A három olimpiai aranyéremből maximum egyet vagy kettőt tudtunk volna megnyerni, vagy lehet, hogy egyet sem, ha nincs ez a magas fokú együttműködési képesség, és nincsenek meg ezek a területi átfedések, melyek tudatos felismerése és kezelése fontos” – mondta a vízilabda-válogatott nagy sikereinek titka kapcsán Kiss Gergely.
Kiss Gergelyt nemes célok vezérlik
A legendás sportoló a Vadászterület-módszerről a mai napig tanul mentorától, Görgényi Istvántól, a zseniális metódussal pedig komoly céljai vannak mind az önfejlesztés, mind az embereknek való segítségnyújtás tekintetében.
Jobb emberré szeretnék válni, jobbá szeretném tenni a közvetlen környezetemet, akikért felelős vagyok.
Ha pedig megvan rá a lehetőség, akkor igyekszem átadni az üzleti életben is a módszer esszenciáját: amitől működhet egy olimpiai bajnokcsapat, egy vállalkozás, vagy egy nagy cégnek egy adott osztálya” – árulta el Kiss Gergely, aki szerint mindennek az alapját a hatékony együttműködés képezi.
„Ha a családok, a baráti társaságok, a munkahelyek, a sportközösségek együttműködnek, és megtanulnak vitázni, érvelni, elfogadni, meghallgatni egymást, abból egy jobb ország lesz előbb-utóbb. Viszont ezt az építkezést helyi szinteken, csoportokban kell elkezdeni. Nem lehet egy varázsütésre megváltoztatni a világot. Stabilabb és tartósabb az építkezés, ha a kis közösségekből indulunk felfelé” – zárta gondolatait a téma kapcsán a háromszoros olimpiai bajnok.
Görgényi István világhírű módszere iránt nemzetközileg is komoly érdeklődés mutatkozik: a licencét a közelmúltban Szingapúr egyik elismert egyeteme is megszerezte, míg a Melbourne Business School képzésében szintén oktatják.
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