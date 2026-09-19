Kiss Gergely alapembere volt annak a magyar vízilabda-válogatottnak, amely 2000 és 2008 között sorozatban három alkalommal nyert olimpiai aranyérmet Kemény Dénes irányításával. A legendás pólós a visszavonulása óta sem távolodott el a sporttól, a MATE-GEAC férfi vízilabda szakosztályának vezetője Gödöllőn, a Nagy Sportágválasztó rendezvény szóvivőjeként is tevékenykedik, valamint rendszeresen hívják előadónak cégekhez, intézményekhez és iskolákba. A Görgényi István által kidolgozott módszert – melynek lényege, hogyan lehet közös sikereket elérni a hatékony együttműködésre építve – jelenleg is alkalmazza, sőt, mindennek a magja már az olimpiai bajnoki címek megnyerése idején megvolt benne és csapattársaiban.

A háromszoros olimpiai bajnok Kiss Gergely is alkalmazza a Vadászterület-módszert

Fotó: Gulácsi Zsuzsa

Kiss Gergely szerint az együttműködés kulcsfontosságú

Görgényi Vadászterület-módszere – amely kapcsán nemrég jelent meg könyv – olimpiai aranyat ért a legendás trénernek, aki a 2000-es sydney-i játékokon vezette végső győzelemre az ausztrál női vízilabda-válogatottat. A jogász végzettségű szakember saját sportolói pályafutása és a pszichiátria területén szerezett tapasztalatai révén alkotta meg úttörő módszerét, amelyet az elmúlt évtizedekben multinacionális vállalatoknál, valamint csapatsportok felsővezetői szintjén alkalmazott sikerrel. A módszert a tragikus sorsú Benedek Tibornak is megtanította, akinek a helyét a legendás vízilabdázó egykori csapattársa, Kiss Gergely vette át ebben a tekintetben.

„István pszichiátrián dolgozott, olimpikon volt, valamint olimpiai érmes és világbajnok vízilabdázó. Aztán edzőként is első osztályú szakember lett klubszinten, majd ötkarikás aranyérmet nyert Ausztráliában a női csapattal. Mindez olyan átfogó élettapasztalatot ad, amit átgondolva a saját intelligenciája révén felépített egy ilyen módszerré. Ez az extra szerintem. A könyv egy jelentős része az én szempontomból az, ami igazából velem történt a pekingi olimpiáig, de akkor még nem tudtam, hogy ez az” – mondta a Vadászterület-módszer kapcsán az Origo Sportnak Kiss Gergely, aki szerint az együttműködésre való törekvés eredendően benne van az emberekben, mégis sokszor keverednek egymással vitába a legelemibb szinten.

Még mindig nem tudunk alapvető dolgokat megbeszélni. Gondoljunk a kommentháborúkra, a politikára, a vallásra.

Egyetlen szót sem tudunk értelmesen beszélni, mert jönnek a feszültségek. Tényleg megtörténik, hogy bankigazgatók, vezérigazgató-helyettesek, komoly üzletemberek nem tudnak normálisan kommunikálni egymással, nem állnak szóba egymással. A különböző osztályok között nincs megfelelő együttműködés, holott az lenne a cél, hogy egyfelé tolják a szekeret” – tette hozzá a háromszoros olimpiai bajnok.