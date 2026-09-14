Végzetes balesetet szenvedett a Ferencváros egykori hokisa. Papacsek Réka 23 éves volt.
Szomorú hírt közölt a Ferencváros jégkorong utánpótlás Facebook oldala: 23 évesen balesetben életét vesztette a Fradi egykori hokisa, Papacsek Réka.
Elhunyt Papacsek Réka
"Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Papacsek Réka tragikus hirtelenséggel balesetet szenvedve életét vesztette. A klubunk kötelékében eltöltött sportolói éveihez méltóan megemlékezünk kiváló sportolónkról szeptember 17-én 19.00 órakor az FTC Sátras Jégpályán. Várunk minden kedves volt csapattársát, barátját és a jégkorongos társadalom minden tagját, akikkel együtt gyertya gyújtás keretein belül elbúcsúzhatunk Tőle." - írta az FTC Jégkorong Utánpótlás Facebook oldala.
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