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Túlélt egy súlyos autóbalesetet, majd petefészek-daganatot diagnosztizáltak nála, de mindkétszer visszatért a pályára a spanyol válogatott kézilabdázó. Silvia Ederra tavaly májusban végleg visszavonult, a Spanyol Kézilabda Szövetség most mély megrendüléssel jelentette be, hogy a sportoló elhunyt – éppen a 43. születésnapján.

Elhunyt Silvia Ederra spanyol kézilabdázó – jelentette be mély megrendüléssel a Spanyol Kézilabda Szövetség elnöke, Paco Blázquez García. A válogatott sportoló kétszer is visszatért a halál torkából, miután 2011-ben súlyos autóbalesetet szenvedett, majd 2020-ban petefészek-daganatot diagnosztizáltak nála. Mindkétszer visszatér a pályára, és végül csak tavaly májusban vonult vissza. Silvia Ederra éppen a 43. születésnapján hunyt el.

Elhunyt Silvia Ederra spanyol kézilabdázó
Elhunyt Silvia Ederra spanyol kézilabdázó
Fotó: Pexels

Elhunyt Silvia Ederra spanyol kézilabdázó

Silvia Ederra drámája még 2011-ben kezdődött, amikor súlyos autóbalesetet szenvedett, és meg is kellett műteni. A spanyol kézilabdázó viszont nem adta fel, visszatért a pályára, és spanyol bajnoki címet, Spanyol Kupát és Szuperkupát nyert, valamint a válogatottban is szerepelt. 2020-ban újra szembenézett a halállal, amikor petefészek-daganatot diagnosztizáltak nála. Az utolsó műtétre 2024-ban került sor, öt hónappal később pedig ismét visszatért a pályára, és csak 2025 májusában vonult vissza véglegesen.

A spanyol kézilabdázó a 43. születésnapján viszont végül elvesztette a harcot a hosszú, súlyos betegsége ellen. A Spanyol Kézilabda Szövetség elnöke, Paco Blázquez García részvétét fejezte ki Silvia Ederra családjának, barátainak és szeretteinek ebben a nehéz időszakban.

 

 

 

 

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