Huszonnyolc év várakozás után ismét világbajnokságon szerepel a magyar női kosárlabda-válogatott, a történelmi pillanatokat pedig Széki-Barnai Judit is átélheti Berlinben. A rutinos centernek rengeteget jelent, hogy újra magára öltheti a címeres mezt, és már a torna kezdete előtt érzi a magyar szurkolók szeretetét és támogatását. A válogatott ráadásul nem csupán résztvevőként érkezett a vb-re, a továbbjutást tűzte ki célul. Judit számára pedig még különlegesebbé teszi ezeket a napokat, hogy férje, Curtis mindenben mellette áll, szombattól pedig már személyesen, a lelátóról is szurkol majd neki.

Széki-Barnai Judit is meghívót a magyar női kosárlabda válogatott vb-keretébe Fotó: MKSZ

Ez mindenkinek nagyon nagy dolog. Huszonnyolc év után itt lenni egy világbajnokságon egészen különleges érzés. Mindenki nagyon izgatottan várta, hogy kijussunk, hogy végre itt lehessünk, most pedig már azt várjuk, hogy elkezdődjön.

- mondta az Origónak a 39-szeres magyar válogatott Széki-Barnai Judit.

Az első találkozás a csarnokkal Juditra is nagy hatással volt. Mint mesélte, amikor először beléptek, akkor szembesültek igazán azzal, mekkora esemény vár rájuk. A franciák elleni találkozón (péntek, 21 óra) ráadásul mintegy 16 ezer néző előtt léphetnek pályára.

Tegnap mentünk be először abba a csarnokba, ahol majd játszani fogunk. Elképesztően nagy. Ezek még szinte felfoghatatlan dolgok.

A magyar szurkolók Berlinben is ott lesznek mellettük

A hatalmas közönség azonban nem feltétlenül jelent plusznyomást. Judit sokkal inkább erőt merítene abból, hogy a hírek szerint rengeteg magyar szurkoló is útnak indul, hogy a helyszínen buzdítsa a válogatottat.

"Szerintem ez pluszlöketet adhat a csapatnak. Sokszor mondják a játékosok, hogy a szurkolók jelentik a hatodik embert a pályán, és szerintem itt is így lesz. Nagyon jó érzés, hogy tényleg kiutaznak ide miattunk, szurkolnak, és itt vannak velünk" - nyilatkozta a magyar kosárlabdázó az Origo Sportnak.

Széki-Barnai számára ráadásul önmagában az is különleges történet, hogy ezen a világbajnokságon ott lehet. Hosszabb kihagyást követően novemberben kapott ismét meghívást a válogatottba. Később egy korábban elvállalt televíziós szereplés és az ahhoz kapcsolódó szerződése miatt kellemetlen helyzetbe került, hiszen nem tudott eleget tenni a következő válogatott meghívásnak. Attól tartott, hogy mindez akár a címeres mezbe való visszatérését is befolyásolhatja, végül azonban egészen más fogadtatásban részesült.