Huszonnyolc év várakozás után ismét világbajnokságon szerepel a magyar női kosárlabda-válogatott, a történelmi pillanatokat pedig Széki-Barnai Judit is átélheti Berlinben. A rutinos centernek rengeteget jelent, hogy újra magára öltheti a címeres mezt, és már a torna kezdete előtt érzi a magyar szurkolók szeretetét és támogatását. A válogatott ráadásul nem csupán résztvevőként érkezett a vb-re, a továbbjutást tűzte ki célul. Judit számára pedig még különlegesebbé teszi ezeket a napokat, hogy férje, Curtis mindenben mellette áll, szombattól pedig már személyesen, a lelátóról is szurkol majd neki.
Ez mindenkinek nagyon nagy dolog. Huszonnyolc év után itt lenni egy világbajnokságon egészen különleges érzés. Mindenki nagyon izgatottan várta, hogy kijussunk, hogy végre itt lehessünk, most pedig már azt várjuk, hogy elkezdődjön.
- mondta az Origónak a 39-szeres magyar válogatott Széki-Barnai Judit.
Az első találkozás a csarnokkal Juditra is nagy hatással volt. Mint mesélte, amikor először beléptek, akkor szembesültek igazán azzal, mekkora esemény vár rájuk. A franciák elleni találkozón (péntek, 21 óra) ráadásul mintegy 16 ezer néző előtt léphetnek pályára.
Tegnap mentünk be először abba a csarnokba, ahol majd játszani fogunk. Elképesztően nagy. Ezek még szinte felfoghatatlan dolgok.
A magyar szurkolók Berlinben is ott lesznek mellettük
A hatalmas közönség azonban nem feltétlenül jelent plusznyomást. Judit sokkal inkább erőt merítene abból, hogy a hírek szerint rengeteg magyar szurkoló is útnak indul, hogy a helyszínen buzdítsa a válogatottat.
"Szerintem ez pluszlöketet adhat a csapatnak. Sokszor mondják a játékosok, hogy a szurkolók jelentik a hatodik embert a pályán, és szerintem itt is így lesz. Nagyon jó érzés, hogy tényleg kiutaznak ide miattunk, szurkolnak, és itt vannak velünk" - nyilatkozta a magyar kosárlabdázó az Origo Sportnak.
Széki-Barnai számára ráadásul önmagában az is különleges történet, hogy ezen a világbajnokságon ott lehet. Hosszabb kihagyást követően novemberben kapott ismét meghívást a válogatottba. Később egy korábban elvállalt televíziós szereplés és az ahhoz kapcsolódó szerződése miatt kellemetlen helyzetbe került, hiszen nem tudott eleget tenni a következő válogatott meghívásnak. Attól tartott, hogy mindez akár a címeres mezbe való visszatérését is befolyásolhatja, végül azonban egészen más fogadtatásban részesült.
Örülök annak, hogy ilyen edzők és stábtagok vannak itt. Nem az volt bennük, hogy megharagudtak rám, hanem tudták, hogy ha nyáron itt leszek, ugyanúgy mindent meg fogok tenni a bekerülésért és a csapatért. Ez lelkileg nagyon megkönnyítette a dolgomat, és nagyon jólesett.
„Tyúkanyóként” is számíthatnak rá
A Cegléd rutinos centerének szerepe ugyanakkor nem feltétlenül csak abban mérhető majd, hány percet tölt a pályán. A fiatal játékosokkal is könnyen megtalálja a közös hangot, és egyáltalán nem bánja, ha emiatt egyfajta „tyúkanyóként” tekintenek rá a keretben. Úgy érzi, társai részéről is van igény erre a támogatásra. Ha pedig néhány jó szóval vagy tanáccsal hozzá tud járulni ahhoz, hogy felszabadultabban teljesítsenek a világbajnokságon, már megérte vállalnia ezt a szerepet.
Saját játékperceivel kapcsolatban sincsenek mindenáron teljesítendő elvárásai. Pontosan tudja, milyen erős a magyar válogatott belső posztokon, ezért számára most sokkal fontosabb, hogy akkor és ott segítsen, amikor szükség van rá.
"Én tényleg annak örülök, hogy itt vagyok a legjobb tizenkettőben. Nem az én szerepem az alap itt a csapatban, de azt gondolom, hogy nem is kell annak lennie. Ott segítek a csapatnak, ahol tudok. Annak is nagyon fogok örülni, ha a pályán kívül, a kispadon tudom betölteni a szerepemet, és ott tudok egy-két jó tanácsot vagy megnyugtató szót mondani a lányoknak."
Széki-Barnai Judit hisz a továbbjutásban
Magyarországra már a csoportkörben komoly ellenfelek várnak. Franciaország, Nigéria és Dél-Korea ellen kell megmutatnia a válogatottnak, mire lehet képes a világ legjobbjai között. Judit nem becsüli alá egyik riválist sem, ugyanakkor a továbbjutást sem tartja elérhetetlennek.
Egy célunk van: úgy jöttünk ki, hogy szeretnénk továbbjutni a csoportból. Ez a három csapat nagyon erős, fizikális és gyors, mindegyikben megvan az a plusz, amire oda kell majd figyelnünk. De azt gondolom, hogy nem lehetetlen a továbbjutás.
A magyar válogatott egyik legnagyobb feladata éppen az lehet, hogyan kompenzálja az ellenfelek fizikai fölényét. Judit szerint azonban a magyar csapatnak is megvannak azok a tulajdonságai, amelyekkel mérkőzéseket lehet nyerni.
Mindenekelőtt azt szeretné, ha csapattársai nem felejtenék el, milyen hosszú út vezetett odáig, hogy most egyáltalán világbajnoki mérkőzésre készülhetnek.
"Nagyon remélem, hogy a csajok úgy fogják fel ezt a világbajnokságot, ahogy én: hogy minden percét élvezzék. Huszonnyolc év után kijutottunk egy világbajnokságra, ami szerintem elképesztően nagy dolog."
Egy mezszám, amely húsz éve elkíséri
Az 55-ös mez szinte összeforrt Széki-Barnai Judit nevével, pedig a szám mögött nincs előre eltervezett, különleges történet. Éppen ellenkezőleg: egy gyerekkori véletlennek köszönheti. Amikor elkezdett kosárlabdázni, még nem úgy működött a mezválasztás, mint manapság. Nem kérdezték meg tőle, milyen számot szeretne: abból kellett választani, ami rendelkezésre állt.
"Az én méretemre éppen az 55-ös mez volt jó, és az volt szabad. Úgy voltam vele, hogy ha akkor, amikor odakerültem, ezt kaptam, akkor végigviszem. Így maradt velem az egész karrierem során."
Ma már nemcsak a számnak, hanem a mezen olvasható névnek is különleges jelentősége van számára. A házasságkötés után ugyanis már Széki-Barnai Juditként szerepel, így a világbajnokságon is ez a név olvasható a hátán.
Curtis támogatása könnyeket csalt a szemébe
A világbajnokság Judit férje, Széki Attila, azaz Curtis számára is különleges esemény. A rapper egy személyes bejegyzésben fejezte ki, mennyire büszke feleségére – Judit pedig csak utólag szembesült azzal, mit írt róla.
Nagyon-nagyon jólesett az írása, mert nem tudtam róla, hogy ezzel készül. Őszinte leszek, megkönnyeztem. Szerintem a legjobb érzés ebben az egészben az, hogy tudom, mennyire büszke rám és mennyire felnéz rám. Végigjárta velem minden mélységét és magasságát ennek az egésznek. Mindig támogatott, és mindig azt mondta, úgy csináljam, ahogy én szeretném. Amikor volt olyan időszak, hogy gondolkodtam az abbahagyáson, akkor sem szólt bele. Abszolút rám bízza, hogy mikor fejezem be és meddig csinálom
- árulta el a rutinos játékos.
A támogatás ráadásul hamarosan személyessé is válik. Curtis pénteki fellépése miatt az első mérkőzésen még nem tud ott lenni, szombaton és hétfőn azonban már a lelátóról szurkolhat a feleségének.
Ez pedig még egy, a családban komoly súllyal bíró programot is felülír: a vasárnapi Fradi-Újpest rangadót a labdarúgó NB I-ben.
Lemondta a rangadót miattam. Most talán kivételesen egy világbajnoki mérkőzés előrébb van, mint egy Újpest-meccs. Hat év alatt megszoktam, hogy ha Cegléd- vagy Újpest-meccs volt, akkor nyilván az Újpest volt az első. De most talán a világbajnokság előrébb áll.
Évről évre dönti el, meddig folytatja
A világbajnokság azért is lehet különösen emlékezetes Széki-Barnai Judit számára, mert már nem akar évekre előre tervezni. Közel a 33. életévéhez elsősorban azt figyeli, hogyan teljesít az adott szezonban, és mit jelez a teste. A válogatottnak azonban egyelőre nem mond búcsút. Ha számítanak rá a következő Eb-selejtezőkön, ott lesz, és amennyiben Magyarország kijut az Európa-bajnokságra, valamint bekerül a keretbe, azt is szeretné még vállalni.
"Úgy vagyok vele, hogy évről évre meglátjuk. Ha behívnak, természetesen ott leszek, menni fogok. Ha pedig sikerül kijutni az Eb-re, és benne leszek a keretben, azt még biztosan el fogom vállalni. Utána meglátjuk."
A jövő kérdéseire tehát ráér később választ adni. Berlinben most sokkal fontosabb feladat vár Széki-Barnai Juditra és társaira: megélni azt, amire a magyar női kosárlabda 28 éve várt. Judit pedig akár a pályán kap perceket, akár a kispadról segíti a fiatalabbakat, egy dolgot biztosan szeretne magával vinni erről a világbajnokságról: hogy valóban minden percét kiélvezték.
A MAGYAR VÁLOGATOTT PROGRAMJA
B-CSOPORT
- Péntek, 21.00: MAGYARORSZÁG–Franciaország (Berlin Aréna) (Tv: M4 Sport)
- Szombat, 14.15: Nigéria–MAGYARORSZÁG (Max Schmeling Halle) (Tv: M4 Sport+)
- Hétfő, 14.30: MAGYARORSZÁG–Dél-Korea (Max Schmeling Halle) (Tv: M4 Sport)