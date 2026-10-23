Gyász: Elhunyt a Fradi bajnok és kupagyőztes edzője

Hosszú betegség után, 82 éves korában elhunyt Basa János, a Csíkszereda és a Fradi jégkorongcsapatának korábbi edzője. Az elismert szakember a zöld-fehérekkel az 1991/92-es idényben magyar bajnok és Magyar Kupa-győztes volt.

Elhunyt Basa János

Fotó: Dilaksi Rajan / Pexels

Elhunyt Basa János jégkorongedző

Basa János halálának a hírét a szekelyhon.ro közölte. A jégkorongsport elismert alakja 1944-ben Csíkszeredában, ikertestvérével együtt jött a világra, aki mindössze másfél évesen elhunyt.

Basa János az első sportsikerét 18 évesen ünnepelte, amikor tagja volt a Csíkszereda első ifjúsági bajnok jégkoroncsapatának, majd 1968-ban román bajnok lett a Bukaresti Dinamo játékosaként. Sőt, a romániai válogatottal részt vett a franciaországi téli olimpián is.

Játékos-pályafutása után edzőnek állt, és 12 éven át irányította a csíkszeredai felnőtt jégkoroncsapatot. A Ferencváros csapatát 1990-ben vette át, és az egyik legfényesebb eredménye volt, amikor az 1991/92-es szezonban magyar bajnokságot és Magyar Kupát nyert a csapattal.

Basa János a jégkorongsport elismert alakja mellett megbecsült pedagógus is volt Csíkszeredában.