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Gyász: Elhunyt a Fradi bajnok és kupagyőztes edzője

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Gyászol a Fradi-család. Elhunyt a klub jégkorongcsapatának egykori edzője, Basa János.

Hosszú betegség után, 82 éves korában elhunyt Basa János, a Csíkszereda és a Fradi jégkorongcsapatának korábbi edzője. Az elismert szakember a zöld-fehérekkel az 1991/92-es idényben magyar bajnok és Magyar Kupa-győztes volt.

Elhunyt Basa János
Elhunyt Basa János
Fotó: Dilaksi Rajan /  Pexels 

Elhunyt Basa János jégkorongedző

Basa János halálának a hírét a szekelyhon.ro közölte. A jégkorongsport elismert alakja 1944-ben Csíkszeredában, ikertestvérével együtt jött a világra, aki mindössze másfél évesen elhunyt.

Basa János az első sportsikerét 18 évesen ünnepelte, amikor tagja volt a Csíkszereda első ifjúsági bajnok jégkoroncsapatának, majd 1968-ban román bajnok lett a Bukaresti Dinamo játékosaként. Sőt, a romániai válogatottal részt vett a franciaországi téli olimpián is.

Játékos-pályafutása után edzőnek állt, és 12 éven át irányította a csíkszeredai felnőtt jégkoroncsapatot. A Ferencváros csapatát 1990-ben vette át, és az egyik legfényesebb eredménye volt, amikor az 1991/92-es szezonban magyar bajnokságot és Magyar Kupát nyert a csapattal.

Basa János a jégkorongsport elismert alakja mellett megbecsült pedagógus is volt Csíkszeredában.

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