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Az idény végén távozik az FTC női kézilabdacsapatának vezetőedzője, Jesper Jensen. A 48 éves dán szakember családi okok miatt kérte, hogy a hároméves szerződésének lejárta előtt egy évvel távozhasson a Ferencvárostól, amely hozzájárult a megállapodás idő előtti felbontásához.

A korábbi dán szövetségi kapitány 2025 nyarán vette át a Ferencváros irányítását, miután honfitársa, Allan Heine szintén családi okok miatt távozott a csapattól. Jensen első idényében bajnoki ezüstérmet és Magyar Kupa-bronzérmet szerzett az együttessel, míg a Bajnokok Ligájában a negyeddöntőig jutott. A mostani szezonban továbbra is hibátlanul teljesít a Fradi: a csapat valamennyi bajnoki mérkőzését és BL-találkozóját megnyerte, ennek ellenére az idény végén új vezetőedző érkezik a klubhoz.

Jesper Jensen az idény végén elhagyja a Ferencvárost
Jesper Jensen az idény végén elhagyja a Ferencvárost
Fotó: fradi.hu

A Ferencváros női kézilabdacsapatának edzője döntött

Jensen a Ferencváros hivatalos honlapján arról beszélt, hogy szakmailag jól érzi magát Budapesten, döntését azonban a családja miatt hozta meg.

„Szeretek Budapesten élni és szeretek a Ferencvárosnál dolgozni, de a családomnak szüksége van rám, ezért arra kértem a klubot, hogy a szerződésem lejárta előtt egy évvel távozhassak” 

– mondta a korábbi Európa-bajnok kézilabdázó.

A dán szakember jelezte a klub és a szakosztály vezetésének, hogy szeretne hazaköltözni, ezért kezdeményezte szerződése felbontását. A Ferencváros elfogadta Jensen kérését, így a szakember a jelenlegi idény végén befejezi munkáját a zöld-fehér együttesnél.

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