A korábbi dán szövetségi kapitány 2025 nyarán vette át a Ferencváros irányítását, miután honfitársa, Allan Heine szintén családi okok miatt távozott a csapattól. Jensen első idényében bajnoki ezüstérmet és Magyar Kupa-bronzérmet szerzett az együttessel, míg a Bajnokok Ligájában a negyeddöntőig jutott. A mostani szezonban továbbra is hibátlanul teljesít a Fradi: a csapat valamennyi bajnoki mérkőzését és BL-találkozóját megnyerte, ennek ellenére az idény végén új vezetőedző érkezik a klubhoz.

Jesper Jensen az idény végén elhagyja a Ferencvárost

Fotó: fradi.hu

A Ferencváros női kézilabdacsapatának edzője döntött

Jensen a Ferencváros hivatalos honlapján arról beszélt, hogy szakmailag jól érzi magát Budapesten, döntését azonban a családja miatt hozta meg.

„Szeretek Budapesten élni és szeretek a Ferencvárosnál dolgozni, de a családomnak szüksége van rám, ezért arra kértem a klubot, hogy a szerződésem lejárta előtt egy évvel távozhassak”

– mondta a korábbi Európa-bajnok kézilabdázó.

A dán szakember jelezte a klub és a szakosztály vezetésének, hogy szeretne hazaköltözni, ezért kezdeményezte szerződése felbontását. A Ferencváros elfogadta Jensen kérését, így a szakember a jelenlegi idény végén befejezi munkáját a zöld-fehér együttesnél.