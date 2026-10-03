A szezon előtt mindkét együttest a csoport élmezőnyébe várták, így a találkozó a továbbjutás és a helyezések szempontjából is rangadónak számított. A két csapat egymás elleni mérlege a bukarestieknek kedvezett: 11 CSM-siker mellett a Fradi ötször tudott nyerni.

A Fradi az utolsó pillanatban nyerte meg a szezon egyik legjobb BL-meccsét

Fotó: fradi.hu

Az előző idényben mindkét mérkőzést a románok nyerték, míg az azt megelőző szezonban a Fradi oda-vissza győzni tudott. A mérkőzés pikantériáját a történelmi szempont mellett az is adta, hogy a román csapat keretében ott volt Darja Dmitrijeva, Valerija Maszlova és Faluvégi Dorottya, akik mindannyian játszottak a Ferencváros csapatában. Nem mellesleg a CSM keretét erősíti Kuczora Csenge is, akit a Fradi játékosai Vácról és a magyar válogatottból is ismerhettek.

​Utolsó pillanatban lőtt góllal nyerte meg az év BL-meccsét a Fradi

A Ferencváros telt ház előtt fogadta a CSM București csapatát az Érd Arénában, ahol a csapat szurkolói külön köszöntötték a lelátón helyet foglaló Dragana Cvijicset is, aki nyáron vonult vissza.

A találkozó elején Hársfalvi Júlia lendületes játékával és három góljával a Fradi diktálta a tempót, ám a vendégek gyorsan fordítottak. A zöld-fehérek ezután rendezett védekezéssel és Anna Kristensen fontos védéseivel visszavették a vezetést, sőt ötgólos sorozatot produkáltak. A félidő hajrájában kettős emberhátrányba kerültek, de így is kétgólos előnnyel vonulhattak pihenőre (13–11).

A második félidő elején Emily Vogel találata, majd a CSM játékosának színészkedés miatti kiállítása után négyre nőtt a különbség. A románok azonban nem engedték el a mérkőzést, és a csereként beálló Catherine Gabriel több fontos védésével újra szorossá tették az összecsapást.

A végjátékban mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek, a Ferencváros előnye azonban fokozatosan elfogyott. Egy perccel a lefújás előtt 23–23 állt az eredményjelzőn. Tíz másodperccel a vége előtt azonban Simon Petra vállalkozott egyéni akcióra, betört, és megszerezte a győztes gólt, amire a CSM már nem tudott válaszolni.

A Fradi így 24–23-ra megnyerte a szezon egyik legjobb BL-meccsét. A magyar csapat sikerében kulcsszerepet játszott Kristensen kapusteljesítménye, aki 18 védéssel járult hozzá a győzelemhez.