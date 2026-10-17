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Október 11-én nyílt levélben állt ki az FTC elnöke, Kubatov Gábor mellett 89 egykori és jelenlegi sportoló, valamint edző az október 27-i tisztújító közgyűlés előtt. A Ferencváros nemrég hírt adott róla, hogy újabb 67 Fradi-legenda csatlakozott a kezdeményezéshez.

A Ferencvárosi Torna Club október 11-én a hivatalos honlapján tett közzé egy nyílt levelet, amelyben a klub 89 korábbi és jelenlegi sportolója, edzője, köztük olimpiai, világ-, Európa- és magyar bajnokok fejezték ki támogatásukat Kubatov Gábor mellett. A nyilatkozat az FTC október 27-i tisztújító közgyűlése előtt született, és az aláírók a Fradi önállóságának megőrzését hangsúlyozták.

A Fradi legendái kiálltak Kubatov Gábor mellett
A Fradi legendái kiálltak Kubatov Gábor mellett
Fotó: Csudai Sándor - Origo

Újabb Fradi-legendák álltak ki Kubatov Gábor mellett

A nyilatkozatot többek között Rákosi Gyula, Nyilasi Tibor, Ebedli Zoltán, Bálint László, Lipcsei Péter, Gera Zoltán, Hajnal Tamás és Lisztes Krisztián is támogatta, de a kezdeményezéshez más szakosztályok meghatározó alakjai is csatlakoztak.

Az FTC a honlapján számolt be róla, hogy 

újabb 67 egykori és jelenlegi sportoló, edző, köztük olimpiai, világ-, Európa- és magyar bajnok Fradi-legenda fogadta el a nyilatkozatot. 

Többek között Dibusz Dénes, Botka Endre, Kristoffer Zachariassen és Böde Dániel nevével bővült a lista, de Bíró Attila, Olasz Mária, Kótai Mihály, Kucsera Gábor, vagy éppen Szemes Gergő is a támogatásáról biztosította a klubot.

A közös nyilatkozat közvetlen előzménye a sportvezetői összeférhetetlenségi szabályok tervezett szigorítása, amelyet szeptemberben jelentett be a kormány. A javaslat alapján többek között a jelenlegi és korábbi politikai felsővezetők, országgyűlési képviselők és pártvezetők nem tölthetnének be meghatározott vezető tisztségeket a nagyobb sportszervezetekben.

A tervezett szabályozás Kubatov Gábort is érintheti, aki a Ferencváros elnöki tisztsége mellett politikai szerepet is betölt. A kormány a sport és a politika vezetői szerepeinek szétválasztásával indokolja a változtatást. A Fradi kiválóságai ugyanakkor úgy vélik, hogy az elnök személyének megítélésénél elsősorban az egyesületért végzett munkájának kellene számítania.

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