A magyar női kézilabda egyik legjobban várt összecsapását rendezték szombaton az Elek Gyula Arénában, ahol a Ferencváros és a Győri Audi ETO KC mérte össze erejét. Az FTC–ETO kézilabda rangadó komoly téttel bírt, hiszen a két együttes hibátlan mérleggel, azonos pontszámmal várta a találkozót. A telt házas mérkőzés így nemcsak a két ősi rivális presztízscsatájáról szólt, hanem a bajnoki élmezőny szempontjából is kiemelt jelentőséggel bírt.

Parázs csatát hozott az FTC–ETO rangadó Fotó: fradi.hu

Parázs csatát hozott az FTC–ETO rangadó

Az első negyedórában nagy iramban és kemény védekezéssel játszott mindkét csapat. A Ferencvárosnál Malestein, Tranborg, Hársfalvi és Simon is betalált, miközben Bíró Blanka több fontos védéssel segítette a hazaiakat. A Győrnél Van Wetering, Stanko, De Paula és Bouktit vállalt főszerepet a gólszerzésben, így a vendégek folyamatosan próbáltak tapadni riválisukra. A 15. percre a Fradi 9–7-es előnyt alakított ki. A második 15 percben tovább keményedett a játék, a Győr pedig fokozatosan ledolgozta hátrányát. Stanko hetesekből is eredményes volt, Bouktit beállóból talált be, miközben a Ferencvárosnál Omoregie, Klujber és Hársfalvi szerezték a fontos gólokat. A hazaiak még a hajrában is vezettek, de Brattset találatával az ETO tovább zárkózott, és a szünetre 14–14-es döntetlennel vonultak a csapatok.

A fordulás után a Győr kezdett jobban, Stanko találataival rövid időre át is vette a vezetést, ám a Ferencváros Simon, Klujber és Márton góljaival gyorsan visszakapaszkodott. A találkozó továbbra is rendkívül szorosan alakult, Kristensen pedig több fontos védéssel tartotta meccsben a hazaiakat. A 43. percben Simon hétméteresből 22–21-re alakította az állást.

Nemcsak a pályán forrtak azonban az indulatok: miután Bouktitot a földre vitték, Per Johansson dühében belerúgott a zsűriasztalba, majd a földhöz vágta elemzőtábláját. A túloldalon sem volt minden nyugodt, Jesper Jensen – akiről az Origo Sport korábban beszámolt, hogy a szezon végén távozik a Ferencvárostól – folyamatosan a pálya széléről kiabált, és többször is hevesen reklamált a játékvezetőknél.

Az utolsó öt percre fordulva továbbra is kiélezett volt a csata. Az 54. percben Kristensen lábbal védte Lukács ziccerét, majd Tranborg egy betörés után azonnal büntetett, ezzel 28–27-re módosítva az állást. A második félidőben ekkor már ötödször változott a vezető csapat kiléte, ám szinte azonnal érkezett a győri válasz: De Paula megszerezte újabb gólját.

Az 56. percben, egy győri támadás közben Tranborg és De Paula szólalkozott össze, a kedélyeket végül a játékvezetők csillapították le.

Az utolsó percekben fej fej mellett haladt a két csapat: hol a Ferencváros, hol a Győr került minimális előnybe, máskor ismét döntetlen állt az eredményjelzőn. Egyik fél sem tudott komolyabb különbséget kialakítani. Az utolsó percben sem jutottak dűlőre a felek, így az év első női kézilabda-rangadója 30–30-as döntetlennel zárult.