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A La Rochelle–Lions Rugby Company Bajnokok Kupája-rögbimérkőzés előtt meghalt a vendég csapat egyik játékosa. Hyron Andrewst holtan találták meg a zuhanyzóban. A 31 éves sportoló feleségét és két kisfiát hagyta hátra.

Tragédia történt a szombati La Rochelle–Lions Rugby Company Bajnokok Kupája-rögbimérkőzés előtt. A vendég csapat egyik játékosát, Hyron Andrewst holtan találták meg a csapat szállásának zuhanyzójában.

Elhunyt Hyron Andrews rögbis
Elhunyt Hyron Andrews rögbis
Fotó: Pexels

Elhunyt Hyron Andrews dél-afrikai rögbis

A dél-afrikai rögbis, Hyron Andrews idén csatlakozott johannesburgi Lions Rugby Company csapatához, amely a franciaországi Ile de Ré szigetére utazott, hogy a hétvégén Bajnokok Kupája-mérkőzést játsszon a La Rochelle ellen. Egy nappal a szombati találkozó előtt viszont a 31 éves sportoló életét vesztette, miután a csapat szállásának egyik zuhanyzófülkéjében holtan találták meg, és az életét már nem tudták megmenteni.

Összetört a szívünk Hyron elvesztése miatt. Nemcsak egy tehetséges rögbijátékos volt, hanem a Lions-család szeretett tagja is, aki ebben a szezonban csatlakozott hozzánk

nyilatkozta Lions Rugby Company elnöke, Rudolf Straeuli.

Hyron Andrews tiszteletére a Bajnokok Kupája-mérkőzést megtartják, a kezdés előtt egyperces gyászszünetet tartanak az emlékére. A 31 éves dél-afrikai rögbis feleségét és két kisfiát hagyta hátra, halálának pontos okát a hatóságok vizsgálják.

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