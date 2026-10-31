Ahogy arról az Origo is beszámolt, Jesper Jensen a szezon végén távozik a Fradi női kézilabdacsapatától. A vezetőedző családi okok miatt kezdeményezte, hogy szerződése eredeti lejáratánál korábban, már 2027 nyarán távozhasson, és az FTC ehhez hozzájárult. A dán szakember úgy fogalmazott, szeretne hazaköltözni, mostanra pedig eldőlt, hogy lakhelyén, régi-új csapatánál, az Esbjergnél folytatja majd edzői munkáját.

Jesper Jensen 2025 nyarán került a Fradihoz Fotó: fradi.hu

"Örülök, hogy pont kerül ennek az ügynek a végére, és valóban százszázalékosan a Fradira és az itteni munkámra koncentrálhatok. Szeretek Budapesten élni és szeretek a Ferencvárosnál dolgozni, de a családomnak szüksége van rám. Szomorúan hoztam meg a döntést a távozásról, egyben hálás vagyok a klubnak, hogy elfogadta a kérésemet, miszerint a két év leteltével a gyermekeim és a feleségem mellett szeretnék lenni.

Addig azonban boldogan dolgozom, és óriási elszántság van bennem, hogy ebben az idényben történelmet írjak a Fradival

- mondta a zöld-fehérek honlapjának a dán tréner.

Jesper Jensen távozik a Fraditól

Az Esbjerg csütörtökön a hivatalos honlapján jelentette be Jensen érkezését, a szakember hároméves szerződést ír alá. Korábban már dolgozott a csapatnál, és rendkívül sikeres volt: négy bajnoki címet, három Dán Kupát és három Szuperkupát nyert, míg a Bajnokok Ligájában 2024-ben bronzérmet szerzett. Jensen 2025 nyarán érkezett a Ferencváros női kézilabdacsapatához, amelynél a második idényét tölti.