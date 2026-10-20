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Nyilvánosságra került a névsor: Kubatov Gábor ismét megcélozza a Fradi elnöki székét

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A belengetett új törvénytervezet ellenére az FTC elnöke újraindul a posztért. Kubatov Gábor megkapta az ajánlásokat és október 27-én ismét megválaszthatják a klub élére.

Hiába az új törvényjavaslat, miszerint politikusok nem tölthetnének be vezető pozíciót országos, illetve több mint 500 igazolt sportolót foglalkoztató sportegyesületekben, Kubatov Gábor újraindul a Fradi elnöki posztjáért. Az október 27-i közgyűlésen dől majd el, hogy ki irányítja a jövőben a klubot.

Kubatov Gábor ismét megcélozza a Fradi elnöki székét
Kubatov Gábor ismét megcélozza a Fradi elnöki székét
Fotó: Facebook/Kubatov Gábor

Az új összeférhetetlenségi törvénytervezet szerint politikusok, miniszterek, államtitkárok, országgyűlési képviselők, pártelnökök sem tölthetnének be vezető pozíciót országos sportszövetségekben, illetve az érintett, több mint 500 igazolt sportolót foglalkoztató sportegyesületekben. Ezt viszont még nem tárgyalta meg a Parlament, így egyelőre nincs jogi akadálya annak, hogy Kubatov Gábort – aki a Fidesz alelnökeként és országgyűlési képviselőként is dolgozott – ismét a Fradi elnökének válasszák meg.

Kubatov Gábort újra a Fradi elnökének választhatják

Annak, aki az FTC elnök akar lenni, először az elnökségbe kell bekerülnie. Ehhez legalább 50 tag ajánlása kell. Először az elnökség alakul meg, majd ez a grémium választja meg a Fradi új elnökét – írja a Magyar Nemzet.

Nyolc nappal az október 27-i közgyűlés előtt a klub nyilvánosságra hozta, hogy kik szerezték meg az elnökségbe kerüléshez szükséges aláírásokat:

  • Kubatov Gábor
  • Rákosi Gyula
  • Kökény Beatrix
  • Bánki József
  • Sike András
  • Füredi Annamária
  • Lipcsei Péter
  • Sas Sándor
  • Kucsera Gábor
  • Dr. Springer Miklós
  • Hidasi Gábor

Az FTC jelenlegi elnöke, Kubatov Gábor mellett október 11-én nyílt levélben állt ki 89 egykori és jelenlegi sportoló, nemrég pedig újabb 67 klublegenda csatlakozott a kezdeményezéshez.

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