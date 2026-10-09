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A magyar sportélet újabb meghatározó alakját gyászolja. Nyári Mihály, egykori kézilabdázó és NB I-es játékvezető rövid lefolyású, súlyos betegség után, 86 éves korában hunyt el.

Rövid lefolyású, súlyos betegség után, 86 éves korában elhunyt Nyári Mihály, egykori kézilabdázó és NB I-es játékvezető. A sportember több mint ezer mérkőzést vezetett pályafutása során, és évtizedeken át meghatározó szereplője volt a szarvasi és a Békés vármegyei sportéletnek.

86 éves korában elhunyt Nyári Mihály, egykori kézilabdázó és NB I-es játékvezető
86 éves korában elhunyt Nyári Mihály, egykori kézilabdázó és NB I-es játékvezető Fotó: Unsplash

86 éves korában elhunyt Nyári Mihály

Nyári Mihály játékosként a Szarvasi Spartacus SC kézilabdázója volt, majd játékvezetőként maradt a sportág közelében. 1984 és 1995 között az NB I-ben is rendszeresen közreműködött, pályafutása során pedig összesen több mint ezer mérkőzést vezetett. Később sportvezetőként és sportszervezőként is aktívan részt vett a kézilabdaéletben, többek között a Békés Megyei Kézilabda Szövetség munkájából is kivette a részét.

A sport mellett újságíróként is hosszú éveken át dolgozott, neve pedig szorosan összefonódott Szarvas sportéletével. Több évtizedes munkásságát számos elismeréssel jutalmazták, 2026-ban pedig „Szarvas Városért” kitüntetést kapott.

 Nyári Mihály rövid lefolyású, súlyos betegség után hunyt el. Halálával a hazai kézilabda és a térség sportéletének egyik meghatározó alakja távozott.

 

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