Rövid lefolyású, súlyos betegség után, 86 éves korában elhunyt Nyári Mihály, egykori kézilabdázó és NB I-es játékvezető. A sportember több mint ezer mérkőzést vezetett pályafutása során, és évtizedeken át meghatározó szereplője volt a szarvasi és a Békés vármegyei sportéletnek.

86 éves korában elhunyt Nyári Mihály, egykori kézilabdázó és NB I-es játékvezető Fotó: Unsplash

86 éves korában elhunyt Nyári Mihály

Nyári Mihály játékosként a Szarvasi Spartacus SC kézilabdázója volt, majd játékvezetőként maradt a sportág közelében. 1984 és 1995 között az NB I-ben is rendszeresen közreműködött, pályafutása során pedig összesen több mint ezer mérkőzést vezetett. Később sportvezetőként és sportszervezőként is aktívan részt vett a kézilabdaéletben, többek között a Békés Megyei Kézilabda Szövetség munkájából is kivette a részét.

A sport mellett újságíróként is hosszú éveken át dolgozott, neve pedig szorosan összefonódott Szarvas sportéletével. Több évtizedes munkásságát számos elismeréssel jutalmazták, 2026-ban pedig „Szarvas Városért” kitüntetést kapott.