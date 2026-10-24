Az NB I-ben nyolc forduló után pont nélkül álló Eger férfi kézilabdacsapatánál edzőváltás történt. A PLER-Budapest otthonában elszenvedett súlyos, 37–18-as vereség után a klub vezetősége és Padla József vezetőedző közös megegyezéssel úgy döntött, befejezik az együttműködést.

Távozik Padla József az Eger férfi kézilabdacsapatától Fotó: Facebook

Távozik Padla József az Eger férfi kézilabdacsapatától

A legutóbbi, 19 gólos vereséget követően rendkívüli egyeztetést tartott Szabó Péter ügyvezető és Padla József. A megbeszélés végén a felek arra jutottak, hogy másfél év közös munka után külön folytatják - írja a Heol.

Padla József a távozása után úgy fogalmazott, sajnálja, hogy így ért véget az egri időszaka. Hozzátette, már az élvonalbeli idény kezdete előtt tudták, hogy rendkívül nehéz feladat vár a csapatra, ugyanakkor bíztak abban, hogy tapasztalatot szerezhetnek és bravúrokat is elérhetnek. A szakember szerint a jelenlegi keretből ennyit tudott kihozni, ugyanakkor büszke az elmúlt másfél évre, különösen arra, hogy az együttessel sikerült kiharcolni az élvonalba jutást. Utódjának eredményes munkát, a szurkolóknak pedig köszönetet kívánt mondani az együtt töltött időszakért.

A klub részéről Szabó Péter ügyvezető arról beszélt, hogy az edző és a csapat közötti kapcsolat érezhetően elfáradt. Megfogalmazása szerint ez idővel tarthatatlan állapotot idézett elő, így a változtatás elkerülhetetlenné vált.

Padla József 2024 nyarán vette át az Eger irányítását Tóth Edmond távozása után. Vezetésével az alaposan átalakított csapat ezüstérmet szerzett az NB I/B-ben, ezzel pedig kivívta a feljutást az élvonalba. Az NB I azonban eddig nem alakult jól az egriek számára. A csapat nyolc mérkőzés után továbbra is pont nélkül áll, és a tabella utolsó helyét foglalja el.

A klub közlése szerint már zajlanak az egyeztetések Padla József utódjáról, az új vezetőedző személyét azonban egyelőre nem nevezték meg.