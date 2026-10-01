A 2024-ben aranyérmes One Veszprém a férfi kézilabda klubvilágbajnokság tavalyi döntőjében szintén a Barcelona együttesével találkozott. Akkor a kétszeri hosszabbítással záruló finálét a katalán csapat nyerte 31-30-ra.

A One Veszprém kézilabdacsapata története során másodszor nyerte meg a klubvilágbajnokságot

Fotó: Ayman Kamel / NurPhoto via AFP

A találkozó nemcsak a tét miatt volt pikáns a bakonyiak számára, hanem azért is, mert Xavier Pascual vezetőedző játékosként és trénerként is komoly sikereket ért el Barcelonában. Nem mellesleg a veszprémi játékosok közül a kapus Emil Nielsen mellett Luka Cindric, Thiagus Petrus és Ali Zein is megfordult a katalán csapatban.

A Barcelona kiütésével a Veszprém nyerte a klubvilágbajnokságot

Az első félidő elképesztő iramot hozott, a magyar csapat pedig szenzációs teljesítményt nyújtott. A One Veszprém az első játékrészben 27-szer lőtt kapura, ezekből 22 lövésből született gól. A lehengerlő támadójáték mellett a védekezésre sem lehetett panasz, a dán Emil Nielsen pedig óriási bravúrokat mutatott be a kapuban.

A Veszprém az első félidőben hatgólos előnyt harcolt ki, a fordulás után pedig tovább növelte előnyét a bakonyi gárda, amely a 43. percben már 11 góllal vezetett. A magyar csapat olyan lehengerlően játszott, hogy még arra is esély nyílt, hogy a Barcelona elszenvedje fennállása legsúlyosabb nemzetközi vereségét. Erre korábban, még 1970-ben, a jugoszláv Crvenka elleni BEK-negyeddöntőben volt példa.

A hajrában a One Veszprém visszavett egy sebességi fokozatot, így a Barcelona valamelyest kozmetikázni tudta az eredményt, de végül így is kilencgólos, 42–33-as vereséget szenvedett.

A Veszprém csapatában a francia Hugo Descat tíz gólt szerzett, ezzel ő lett a döntő legeredményesebb játékosa. A mérkőzés legjobbjának viszont a magyar csapat kapusát, a dán Emil Nielsent választották.

A Barcelona tavaly szeptember óta először kapott ki, azóta egy döntetlen és 64 győzelem volt a mérlege. A katalán csapat a fináléban mindössze egyszer, 1–0-s állásnál vezetett az egész mérkőzésen.

Az idei volt a 19. férfi klubvilágbajnokság, és a negyedik, amelyen a Veszprém részt vett. A bakonyi klub 2015-ben és tavaly ezüst-, 2024-ben és idén aranyérmes lett.