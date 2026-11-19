A Nemzeti Kézilabda Akadémia mély megrendüléssel tudatta Boda Ildikó halálát. Korábbi kommunikációs igazgatójuk sokoldalú tapasztalatával és elhivatott munkájával meghatározó szerepet töltött be az intézmény életében.

Elhunyt Boda Ildikó, a Nemzeti Kézilabda Akadémia korábbi kommunikációs igazgatója. Fotó: Unsplash

A Nemzeti Kézilabda Akadémia búcsúzik Boda Ildikótól

Boda Ildikó az akadémia mellett a Kézilabda-specifikus Módszertani Központ kommunikációjában is fontos szerepet vállalt. Munkájával jelentősen hozzájárult a szervezetek szakmai értékeinek és eredményeinek bemutatásához.

Nyugodj békében, Ildikó!

– zárta megemlékezését a Nemzeti Kézilabda Akadémia.