Gyász: elhunyt a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya

Életének 77. évében elhunyt Don MacAdam, a magyar férfi jégkorong-válogatott korábbi szövetségi kapitánya, aki 2024-ben az elit-világbajnokságra vezette a nemzeti csapatot. A kanadai szakember a Magyar Jégkorong Szövetség sportigazgatójaként is dolgozott, pályafutása során pedig Stanley-kupa-győzelmet is ünnepelhetett.

Életének 77. évében elhunyt Don MacAdam Fotó: MJSZ

Stanley-kupát nyert, majd a magyar hokiválogatottal is történelmet írt Don MacAdam

A Magyar Jégkorong Szövetség pénteken este számolt be a szomorú hírről, hogy 76 éves korában elhunyt Don MacAdam. A legendás kanadai szakember felesége, Michelle tájékoztatása szerint november 10-én, családja körében, békésen távozott az élők sorából.

Donald Joseph MacAdam 1950. augusztus 14-én született Kanadában, és a Prince Edward-szigeten található Morrellben nőtt fel. A New Brunswicki Egyetemen tanult, ahol testnevelői diplomát, majd sportmenedzsment szakirányú mesterdiplomát szerzett. Edzői pályafutását rendkívül fiatalon, mindössze 26 évesen kezdte. Előbb egykori egyeteme jégkorongcsapatának másodedzőjeként, majd vezetőedzőjeként dolgozott. Nyolcéves vezetőedzői időszakának legnagyobb sikere az 1983–1984-es idényben született, amikor húsz év után ismét bajnoki címre vezette a New Brunswick Redst. Munkáját az év edzőjének járó AUAA-díjjal ismerték el.

Egykori játékosai 2009-ben ösztöndíjat alapítottak a tiszteletére, amelyet azóta is olyan egyetemi jégkorongozók kaphatnak meg, akik kiemelkedő fizikai felkészültségükkel és vezetői képességeikkel tűnnek ki. MacAdam később a Soo Greyhounds vezetőedzője és általános igazgatója lett, majd az NHL-ben szereplő Detroit Red Wingsnél is dolgozott. Észak-Amerikában számos klubnál megfordult, pályafutása során pedig többek között vezetőedzőként, másodedzőként, sportigazgatóként és általános igazgatóként is tevékenykedett.

Karrierjének egyik legemlékezetesebb pillanatát 1990-ben élhette át, amikor az Edmonton Oilers farmcsapatától az NHL-rájátszás idejére felhívták a később Stanley-kupát nyerő együtteshez. A bajnoki címért járó aranygyűrűjére élete végéig rendkívül büszke volt.

A tengerentúli évek után Japánban is dolgozott, majd 2014-ben Európába költözött. Előbb Olaszországban vállalt munkát, 2018-ban pedig az SC Csíkszereda vezetőedzője lett. Egy évvel később a Ferencvároshoz szerződött, ahol 2021-ig fejlesztési igazgatóként tevékenykedett. Ezt követően a Magyar Jégkorong Szövetségnél folytatta munkáját, kezdetben fejlesztési igazgatóként, 2022-től pedig sportigazgatóként. A 2023–2024-es idényben a magyar férfiválogatott szövetségi kapitányává nevezték ki.

A magyar jégkorong történetébe 2024-ben végleg beírta a nevét, amikor a bolzanói divízió 1/A-világbajnokságon aranyérmet szerzett a nemzeti csapattal, ezzel kiharcolta a feljutást a világ legjobbjait felvonultató elitbe.

A siker után távozott Magyarországról, és visszatért szülőhazájába, Kanadába, ahol élete utolsó éveit töltötte.