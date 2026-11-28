Hiába küzdöttek az utolsó pillanatig a fennmaradásért, nem sikerült megmenteni a magyar női kézilabda egyik patinás klubját. A Magyar Kézilabda Szövetség november 27-i hatállyal valamennyi bajnokságból kizárta a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia csapatait, ezzel véget ért egy sikerekben gazdag korszak.

Dunaújvárosban már nincs visszaút, hiába küzdöttek a klub megmentéséért Fotó: Facebook

Dunaújvárosban már nincs visszaút, hiába küzdöttek a klub megmentéséért

A dunaújvárosi női kézilabdacsapat 1999-ben még Dunaferr néven ért fel Európa csúcsára, amikor megnyerte a Bajnokok Ligáját. Az egykori sikercsapat azonban az elmúlt időszakban súlyos anyagi gondokkal küzdött, a tavaszi élvonalbeli kiesést követően pedig felszámolási eljárás indult a klub ellen.

A DKKA vezetése az utolsó pillanatig próbálta megmenteni az egyesületet, a héten még Magyar Péter miniszterelnöknek és Kálnoki-Kiss Attila sportállamtitkárnak is nyílt levelet intéztek. A segítségkérés azonban nem hozott eredményt, a szövetség minden korosztályban kizárta a klub csapatait a bajnokságokból - írta a Magyar Nemzet.

A dunaújvárosiak esete nem egyedülálló a magyar kézilabdában. Az elmúlt hónapokban több élvonalbeli klub is nehéz anyagi helyzetbe került, a Győri Audi ETO és a Mosonmagyaróvár jövője is bizonytalan, míg a férfiaknál az OTP Bank-Pick Szeged bevételei csökkentek jelentősen.

Dunaújvárosban azonban már nincs visszaút: megszűnt a magyar kézilabdasport egyik egykori zászlóshajója.