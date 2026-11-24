A hétszeres Bajnokok Ligája-győztes Győri Audi ETO súlyos finanszírozási kihívásokkal néz szembe, amelyek nemcsak a jelenlegi játékoskeret egyben tartását, hanem a csapat hosszú távú versenyképességét is veszélyeztethetik. A klubnak jelentős összeget kellene lefaragnia a költségvetéséből, miközben a névadó Audi támogatási szerződése is lejár az idény végén.

A világbajnok Sarah Bouktit (jobbra) távozhat az ETO csapatától

Fotó: Jean-Christophe Verhaegen / AFP

Állítólag már a csapat játékosai is jelezték, hogy a jelenlegi vezetés mellett nem látják biztosítottnak a jövőjüket, és amint lehetőségük nyílik rá, távoznak Győrből.

Az ETO világbajnok játékosa már a távozást fontolgatja?

Erre a helyzetre reagált most a francia Sarah Bouktit, aki idén nyáron érkezett az ETO-hoz a Metz csapatától, de a klub nehéz anyagi helyzete miatt már a távozását fontolgatja.

Nehéz helyzet ez, mert először is egyáltalán nem számítottunk rá. Amikor egy ilyen nagy klubhoz szerződik az ember, az utolsó dolog, amire gondol, az a teljes felszámolás. Természetesen ez sokként ért minket”

– mondta Sarah Bouktit a francia Stade 2 című televíziós műsor vendégeként.

„Én még csak most érkeztem, éppen kezdem megszokni az új környezetet és felvenni a ritmust, ezért nagyon szomorú lenne, ha távoznom kellene. Jelenleg teljes a bizonytalanság” – folytatta az ETO 24 éves játékosa.

A francia beálló ugyan aggódik az ETO jövője miatt, azonban elárulta, hogy más lehetőségei is vannak.

Egyelőre nem igazán kapunk válaszokat, de szerencsére több ajánlatom is van Európából, így van hová fordulnom, ha valóban valami komolyabb történik”

– mondta a világbajnok játékos, akit arról is kérdeztek, hogy korábbi klubja, a Metz is a kérői között van-e.

„Franciaországban is, Metzben, de másutt is” – válaszolta mosolyogva, amikor a lehetőségeiről kérdezték.

Sarah Bouktit visszatérhet a Metz csapatához?

Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

Sarah Bouktit iránt tehát más francia klubok is érdeklődnek. Kézenfekvő lehetőségként merülhet fel a Brest is, amelynek már sikerült megszereznie Chloé Valentinit, a Metz korábbi csapatkapitányát.

Az ETO beállója azonban szerette volna pozitív hangvétellel lezárni a témát.

De nagyon-nagyon szomorú lenne a női kézilabda számára, ha a klub összeomlana. Ezért teljes szívemből remélem, hogy sikerül megoldást találniuk”

– hangsúlyozta.