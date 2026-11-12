Fata Edina, az ETO ügyvezetője megerősítette, hogy a klub helyzete továbbra sem rendeződött. „A valóságot a tegnapi közleményünkben leírtuk. Igazából azóta a helyzet nem változott, de azt most is megerősíthetem, hogy nem vagyunk könnyű helyzetben” – fogalmazott a Sport TV-nek.

A Győri Audi ETO KC hétszer nyerte meg a Bajnokok Ligáját az elmúlt 13 évben

Fotó: Ladóczki Balázs

Az ügyvezető arról is beszélt, hogy a Fradi elleni rangadót követően tájékoztatták a játékosokat és a szakmai stábot a kialakult helyzetről. Mint elmondta, időt hagytak az érintetteknek a történtek feldolgozására, majd a hét elején valamennyi felmerülő kérdésre igyekeztek választ adni. Külön kiemelte, hogy a csapat hozzáállása minden várakozását felülmúlta.

Hogyan tovább Győri Audi ETO KC?

A klub számára jelenleg a legfontosabb feladat, hogy a szezon hátralévő részét teljesíteni tudja. Fata szerint egy esetleges megszakítás nemcsak a Győri Audi ETO KC-nak, hanem az egész magyar kézilabdának súlyos következményekkel járna. Ennek érdekében a játékosokkal és a stábtagokkal közösen keresik a megoldást, ami várhatóan fizetéscsökkentéssel is együtt járhat. A részletekről egyelőre zajlanak az egyeztetések, de az ügyvezető bízik a közös megegyezésben.

Fontos ígéretet is tett a klubvezetés: „Amint bármilyen újabb szponzorációs támogatás érkezik hozzánk, azt mindig kizárólag rájuk költjük” – hangsúlyozta Fata, utalva arra, hogy az esetleges új forrásokat a játékosokra és a stábra fordítják.

Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy mindenki vállalja-e a szezon ilyen körülmények közötti befejezését. A tárgyalások még zajlanak, konkrétumokat későbbre ígért az ügyvezető. Végül azt is megfogalmazta, mire lenne most a legnagyobb szüksége a klubnak: „Hogy figyeljenek ránk, hallják meg a hangunkat, és aki teheti, az támogasson bennünket.”