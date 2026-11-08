Nem mindennapi helyzetben lép pályára vasárnap a Ferencváros női kézilabdacsapata a Bajnokok Ligájában. A zöld-fehérek a dán Team Esbjerg otthonában vendégszerepelnek, vagyis Jesper Jensen éppen az ellen az együttes ellen irányítja játékosait, amelynek 2027 nyarától ismét a vezetőedzője lesz. A találkozó így nemcsak a két élcsapat számára bír komoly téttel, hanem a dán szakembernek is különleges érzelmeket tartogathat.

A Ferencváros edzőjére, Jepser Jensenre különleges BL-rangadó vár Fotó: Fradi.hu

Team Esbjerg–Ferencváros

Vasárnap, 14:00

Családi okok miatt tér vissza Dániába Jesper Jensen

Mint ahogy arról az Origo Sport is beszámolt, október végén vált hivatalossá, hogy Jesper Jensen a szezon végén elhagyja a Ferencvárost, és visszatér korábbi sikerei helyszínére, a Team Esbjerghez. A dán szakember eredetileg 2028 nyaráig kötelezte el magát a magyar klubhoz, ám családi okok miatt kérte szerződése egy évvel korábbi felbontását. A Ferencváros vezetősége elfogadta a kérését, a dán együttes pedig hároméves megállapodást kötött vele.

Jensen számára Esbjerg jóval több egy korábbi munkahelynél. A szakember 2017 és 2024 között már irányította a klubot, amellyel négy dán bajnoki címet és egy Bajnokok Ligája-bronzérmet szerzett. Ráadásul a családja továbbra is a dán városban él, ami meghatározó szerepet játszott a hazatéréséről szóló döntésében.

A dán sajtóban megjelent beszámolók szerint Jensen családja az elmúlt időszakban komoly megpróbáltatásokon ment keresztül. Felesége, Lotte Haandbaek egy síbalesetet követő térdműtét során súlyos szövődményeket szenvedett el. Érsérülés és vérrögök kialakulása miatt több műtéten kellett átesnie, és egy időben nemcsak a lába, hanem az élete is veszélyben forgott.

Lotte Haandbaek később maga is beszélt a történtekről, és megerősítette, hogy életveszélyes állapotba került. Az orvosok egy ponton mindössze ötszázalékos esélyt láttak a lába megmentésére. Összesen 14 műtéten esett át, és 33 napot töltött kórházban, ebből hetet intenzív osztályon. Sikerült elkerülni az amputációt, de idegkárosodás lépett fel, és hosszú rehabilitáció várt a feleségére. Jensen ebben a nehéz időszakban szeretne több időt tölteni a családjával. A szakember számára ezért különösen fontossá vált, hogy visszatérhessen Dániába, és ismét szerettei közelében élhessen.