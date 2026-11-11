Forray Gábor együttese 82-69 arányban szenvedett vereséget Fóton, a mérkőzés után az Oroszlány csalódott vezetőedzője meglehetősen ingerülten kritizálta a játékvezetők ténykedését.

Forray Gábor dühösen értékelt a Fót elleni mérkőzés után

Fotó: ktekosar.hu

Forray Gábor kiborult: Elegem van, nem lehet így játszani

„Én egy kosárlabda szakedző vagyok, nem szabadfogású birkózó. Elegem van abból, hogy van három játékvezető, abból az egyik szórakozik velem évek óta.

Ezen nincs mit szépíteni, volt, hogy már kirúgtak miatta, most is maximum eltiltanak vagy kirúgnak, de full elegem van. Ez nem kosárlabda, nem lehet így játszani, ütik-verik bent az embert,

nem tudjuk beadni a labdát, ha nem fújnak faultot, így nem lehet kosarazni. Lehet itt mondani, hogy sírok, mert kikaptunk, de ha nyertünk volna, akkor is ugyanez lett volna a véleményem” – mondta dühösen az M4 Sportnak az Oroszlány edzője.

Mindig ugyanez a lemez... nem tudom, hogy ez valakinek az érdeke, de most már k.rvára elegem van, már elnézést kérek. Állandóan én szívok, így nincs semmi értelme dolgozni. Nem látom értelmét”

– tette hozzá Forray, aki elmondása szerint eddig úriemberként viselte az ehhez hasonló helyzeteket, de már elfogyott a türelme.

Sikerükkel a fótiak felléptek a tabellán a hetedik helyre nyolc forduló után, és éppen a vendégeket előzték meg.