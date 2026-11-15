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„Magyar Péternek mennie kell, ha nem tudnak bizonyítani” – Deutsch Tamás kemény üzenetet küldött a Seszták-ügyben

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Simon Petra, az FTC-Toyota Kovács női kézilabdacsapatának irányítója megsérült a dán Team Esbjerg elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen. A Fradi 22 éves irányítója megúszta a műtétet, azonban a decemberi női kézilabda-Európa-bajnokságról biztosan lemarad.

A Ferencváros honlapján azt írják, hogy Simon Petra egy héttel ezelőtt, a dán Team Esbjerg otthonában 29–26-ra elveszített Bajnokok Ligája-mérkőzés hajrájában sérült meg. A Fradi 22 éves irányítója egy szerencsétlen ütközést követően a vállát fájlalva jött le a pályáról, az azóta elvégzett vizsgálatok pedig kimutatták, hogy emiatt körülbelül másfél hónapot kell majd kihagynia.

Simon Petra, A Fradi irányítójának kiesése óriási érvágás a válogatottnak
A Fradi irányítójának kiesése óriási érvágás a válogatottnak
Fotó: Claus Fisker / Ritzau Scanpix via AFP

A Fradi klasszisa lemarad az Európa-bajnokságról

Simon Petrának így ki kell hagynia a decemberi női kézilabda-Európa-bajnokságot, ami azért is komoly érvágás, mert a jobbátlövő Albek Anna – ugyancsak sérülés miatt – szintén nem lehet tagja a keretnek a kontinenstornán.

A kivizsgálás során a kulcscsontot és a lapockacsontot összekötő, úgynevezett acromioclavicularis ízület kisebb fokú sérülését, valamint a rotátorköpeny egyik inának nagyfokú zúzódását találtuk. Szerencsére mindkét sérülés olyan jellegű, hogy nem igényel beavatkozást. Kezdeti pihentetéssel és rehabilitációval várhatóan hat hét alatt gyógyul” 

mondta dr. De Jonge Róbert, a Fradi csapatorvosa.

A magyar válogatott november 27-én Ausztriával, 29-én pedig Szlovákiával játszik felkészülési mérkőzést Tatabányán. Az Európa-bajnokság nagyváradi csoportjában december 3-án Montenegróval, 5-én Szlovéniával, 7-én pedig Izlanddal találkozik. A kolozsvári középdöntős csoportba az első két helyezett jut tovább.

 

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