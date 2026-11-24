Öt férfi ellen indított eljárást a rendőrség, miután egy szeptemberi kézilabdamérkőzést követően rátámadtak egy szurkolóra egy kőbányai sportcsarnok közelében. A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a támadók gázspray-vel fújták le, majd bántalmazták a Fradi-szurkoló férfit, aki könnyebb sérüléseket szenvedett.

Öt ember ellen folyik eljárás, mert rátámadtak egy Fradi-szurkoló férfira egy kézilabdaarénánál Fotó: Mediaworks

A nyomozás adatai alapján az erőszak hátterében az állhatott, hogy az áldozat korábban nyilvánosan bírálta az egyik érintett sportklub működését, vezetőit és szurkolóit. Az öt férfit aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés kísérlete miatt hallgatták ki gyanúsítottként.

Az ügyben két biztonsági őr felelőssége is felmerült. A rendőrök azt vizsgálják, hogy szándékosan engedhették-e be a mérkőzésre a későbbi támadókat. A két őrt foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés gyanúja miatt hallgatták ki.

Maszkos támadók estek neki a Fradi-szurkolónak

A BRFK nem hozta nyilvánosságra a megtámadott férfi nevét, a sajtóban megjelent információk szerint azonban Németh Zoltán Lajosról, a Ferencvárosi C-közép oldal alapítójáról lehet szó. A férfi a Ferencváros és a Dabas szeptember 4-i kézilabda-mérkőzése után számolt be arról, hogy maszkos támadók estek neki, egyikük paprikaspray-vel fújta le.