Az elmúlt napokban egyre aggasztóbb hírek érkeztek a győri klub háza tájáról. Fata Edina a Sport TV Harmadik félidő című műsorában nyíltan beszélt arról, hogy az egyesület akár csődbe is juthat, ha nem sikerül megállapodni a játékosokkal, illetve új támogatókat találni. Elárulta, hogy már nyáron megpróbálták csökkenteni a bértömeget, négy-öt kézilabdázót kölcsönadtak volna, ám a játékosok nem akartak távozni. Görbicz Anita is távozhat a vezetőségből.

Görbicz Anita távozhat Győrből Fotó: Mirkó István / MI

A helyzetet tovább nehezíti, hogy a klubnak jelentős összeget kellene lefaragnia a költségvetéséből, miközben a névadó Audi támogatási szerződése is lejár az idény végén. Fata szerint az októberi fizetéseket még teljes egészében átutalták, a folytatás azonban már korántsem biztosított.

A következő fordulatot a játékosok közös érdekképviseletének megjelenése hozhatta a Győri Audi ETO KC-nál. A Kisalföld értesülései szerint a kézilabdázók jelezték: a jelenlegi vezetés mellett nem látják biztosítottnak a jövőjüket, és amint lehetőségük nyílik rá, távoznak Győrből.

Görbicz Anita távozhat Győrből

A lap információi szerint pénteken rendkívüli elnökségi ülést tartottak, amelyen megszülethetett a döntés Fata Edina és Görbicz Anita távozásáról. Utóbbi személye különösen fontos: a győri klub legendája és arca, akinek félreállása akár az újrakezdés, a bizalom helyreállításának feltétele is lehet.

Paradox módon éppen azzal segítheti egykori csapatát, ha most átadja a helyét.

Hivatalos megerősítés egyelőre nem érkezett, Győrben tehát nem egyszerű vezetői változásról, hanem a klub jövőjéről van szó - ahogy arról az Origo Sportnak Szabados Gábor sportközgazdász is beszámolt.