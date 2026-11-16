Újabb aggasztó részletek derültek ki a Győri Audi ETO KC pénzügyi válságáról. A hétszeres Bajnokok Ligája-győztes klub ügyvezetője, Fata Edina és elnöke, Görbicz Anita a Sport TV Harmadik Félidő című műsorában beszélt a kialakult helyzetről. A két vezető elismerte, hogy az idény befejezéséhez komoly megszorításokra és több játékos távozására is szükség lehet, ráadásul megfelelő megállapodások hiányában akár a klub csődje is reális forgatókönyvvé válhat.

Nagy összefogásra van most szükség Győrben

Fotó: Győri Audi ETO KC/Facebook

Már a csőd fenyegeti a Győri ETO-t

Ahogy korábban az Origo Sport is beszámolt róla, a győri klub súlyos pénzügyi nehézségekkel küzd, és a játékosok fizetésének jelentős csökkentése, illetve több sztár távozása is felmerült. Fata Edina most megerősítette, hogy az eddig megjelent hírek alapvetően megfelelnek a valóságnak, a vezetőség pedig folyamatosan dolgozik a megoldáson.

A Sport TV beszámolója szerint az ügyvezető hangsúlyozta, hogy gazdasági szereplőkkel, az önkormányzattal, a névadó főszponzorral és politikai döntéshozókkal is folyamatosan egyeztetnek.

Több mint 100 tárgyaláson vagyunk túl, és a mai napig reménykedünk abban, hogy az előrehaladott tárgyalások és az ígéretek azok egyszer valósággá válnak

– fogalmazott Fata Edina.

Görbicz Anita elárulta, hogy a jelenlegi vezetés már korábban felismerte: gazdaságilag és szakmailag is túl nagy a játékoskeret, ám a korábban megkötött szerződések miatt nem tudtak gyorsan változtatni. Az egyik legfontosabb céljuk a fiatal magyar tehetségek fokozatos beépítése volt, ehhez azonban időre van szükség.

„Tudtuk, hogy gazdaságilag és szakmailag is nagyon sok ez a játékosállomány. Tudtuk, láttuk, de ezt máról holnapra nem lehet csak úgy kivezetni” – mondta a klubelnök.

Fata szerint már nyáron megpróbálták csökkenteni a bérköltségeket, és legalább négy-öt játékost szerettek volna kölcsönadni. A klub más egyesületekkel és a kézilabdázók menedzsereivel is egyeztetett, a tárgyalások azonban nem vezettek eredményre.

„A kölcsönadás viszont csak akkor tud megvalósulni, ha a játékos is akarja, és az a helyzet, hogy mindenki maradni akart” – árulta el az ügyvezető.