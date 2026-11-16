Újabb aggasztó részletek derültek ki a Győri Audi ETO KC pénzügyi válságáról. A hétszeres Bajnokok Ligája-győztes klub ügyvezetője, Fata Edina és elnöke, Görbicz Anita a Sport TV Harmadik Félidő című műsorában beszélt a kialakult helyzetről. A két vezető elismerte, hogy az idény befejezéséhez komoly megszorításokra és több játékos távozására is szükség lehet, ráadásul megfelelő megállapodások hiányában akár a klub csődje is reális forgatókönyvvé válhat.
Már a csőd fenyegeti a Győri ETO-t
Ahogy korábban az Origo Sport is beszámolt róla, a győri klub súlyos pénzügyi nehézségekkel küzd, és a játékosok fizetésének jelentős csökkentése, illetve több sztár távozása is felmerült. Fata Edina most megerősítette, hogy az eddig megjelent hírek alapvetően megfelelnek a valóságnak, a vezetőség pedig folyamatosan dolgozik a megoldáson.
A Sport TV beszámolója szerint az ügyvezető hangsúlyozta, hogy gazdasági szereplőkkel, az önkormányzattal, a névadó főszponzorral és politikai döntéshozókkal is folyamatosan egyeztetnek.
Több mint 100 tárgyaláson vagyunk túl, és a mai napig reménykedünk abban, hogy az előrehaladott tárgyalások és az ígéretek azok egyszer valósággá válnak
– fogalmazott Fata Edina.
Görbicz Anita elárulta, hogy a jelenlegi vezetés már korábban felismerte: gazdaságilag és szakmailag is túl nagy a játékoskeret, ám a korábban megkötött szerződések miatt nem tudtak gyorsan változtatni. Az egyik legfontosabb céljuk a fiatal magyar tehetségek fokozatos beépítése volt, ehhez azonban időre van szükség.
„Tudtuk, hogy gazdaságilag és szakmailag is nagyon sok ez a játékosállomány. Tudtuk, láttuk, de ezt máról holnapra nem lehet csak úgy kivezetni” – mondta a klubelnök.
Fata szerint már nyáron megpróbálták csökkenteni a bérköltségeket, és legalább négy-öt játékost szerettek volna kölcsönadni. A klub más egyesületekkel és a kézilabdázók menedzsereivel is egyeztetett, a tárgyalások azonban nem vezettek eredményre.
„A kölcsönadás viszont csak akkor tud megvalósulni, ha a játékos is akarja, és az a helyzet, hogy mindenki maradni akart” – árulta el az ügyvezető.
Akár ingyen is távozhatnak a Győr sztárjai
A helyzet azóta tovább nehezedett, a klubnak pedig egyre kisebb a mozgástere. Fata szerint a többi egyesület pontosan tisztában van a győriek pénzügyi nehézségeivel, így akár kedvezményes áron vagy átigazolási díj nélkül is megszerezhetnek játékosokat.
„Rosszul hangzik, de nekünk az óriási segítség volna, ha néhány játékos ezekre a lehetőségekre igent mondana” – ismerte el.
A klubvezetés már Per Johansson vezetőedzővel is egyeztetett arról, mely kézilabdázók távozása férhetne bele a szakmai elképzelésekbe. Fata azonban meglepő választ adott arra a kérdésre, hogy készült-e lista azokról a játékosokról, akikhez mindenképpen ragaszkodnak.
Nem vagyunk most olyan helyzetben, hogy a piacon mi diktáljunk, kit akarunk eladni, és kit nem.
Az ügyvezető szerint Johanssonnal abban állapodtak meg, hogy nem jelölnek ki érinthetetlen játékosokat. Amennyiben valakiért megfelelő lehetőség kínálkozik, és az érintett kézilabdázó is beleegyezik a váltásba, a klub kész elengedni őt.
Fata úgy véli, még több távozó esetén is maradhatna olyan játékosállomány Győrben, amely tisztességesen helyt tudna állni, akár a Bajnokok Ligája végjátékában is.
Egy hónap múlva már a fizetések is veszélybe kerülhetnek
A műsorban az is kiderült, hogy a játékosok az októberi teljes fizetésüket megkapták, vagyis jelenleg nincs elmaradás a bérek kifizetésében. Fata Edina azonban aggasztó kijelentést tett a következő hónappal kapcsolatban.
„Egy hónap múlva nem tudnánk erre egy ennyire egyértelmű választ adni” – figyelmeztetett.
A vezetőség már írásban is tájékoztatta a keretet arról, hogy a szezon befejezéséhez fizetéscsökkentésre lehet szükség. Egyúttal vállalták, hogy amennyiben új szponzori források érkeznek, azokat a játékosok juttatásaira fordítják.
Az ügyvezető szerint még sikeres tárgyalások és néhány játékos eladása esetén is szükség lenne a klub teljes költségvetésének további 10–20 százalékára ahhoz, hogy szinte végig tudják finanszírozni az idényt.
A beszélgetés legdrámaibb pillanata akkor következett, amikor a műsorvezető egyenesen rákérdezett, reális veszély-e a csőd. Fata elismerte, hogy amennyiben nem sikerül megállapodniuk a játékosokkal az új feltételekről, ez a lehetőség sem zárható ki.
„Ha azok a tárgyalások nem realizálódnak a játékosokkal, amit szeretnénk most ahhoz, hogy tudjunk bért fizetni egy új megállapodásnak megfelelően a következő hónapban, ha ez a megállapodás nem történik meg velük, és ebben nem lesznek együttműködőek, akkor igen.”
Görbicz ugyanakkor hangsúlyozta, hogy mindent megtesznek a klub megmentéséért, és továbbra is bízik a tárgyalások sikerében.
„A legfontosabb, hogy a klub működjön, és éljen tovább. Ezen dolgozunk. Bízom benne, hogy végig tudjuk vinni a szezont, és ha nem is ugyanolyan, de mégis sikeresek tudunk lenni” – jelentette ki a győriek legendája.